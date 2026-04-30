21:25 30.04.2026 (обновлено: 21:26 30.04.2026)
В Финляндии заявили, что Европа унижена главенством Каллас в евродипломатии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема считает, что Европа унижена тем, что Кая Каллас отвечает за европейский дипломатический курс.
  • Армандо Мема добавил, что Каллас выбрала не ту профессию.
  • Армандо Мема подчеркнул, что Россия не враг Европы.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Европа унижена тем, что такие люди, как глава евродипломатии Кая Каллас, отвечают за европейский дипломатический курс, считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Европа и так унижена тем, что такие люди, как она (Каллас - ред.), руководят нашей дипломатией", - написал он в социальной сети X.
Политик добавил, что Каллас выбрала не ту профессию и ей "лучше быть клоуном".
Мема также вновь подчеркнул, что Россия не враг Европы.
Ранее газета Pais назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу Евродипломатии Каю Каллас и генсека НАТО Марка Рютте, вероятно, худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия. Газета отмечала, что Каллас слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.
