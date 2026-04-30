- Финский политик Армандо Мема считает, что Европа унижена тем, что Кая Каллас отвечает за европейский дипломатический курс.
- Армандо Мема добавил, что Каллас выбрала не ту профессию.
- Армандо Мема подчеркнул, что Россия не враг Европы.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Европа унижена тем, что такие люди, как глава евродипломатии Кая Каллас, отвечают за европейский дипломатический курс, считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Политик добавил, что Каллас выбрала не ту профессию и ей "лучше быть клоуном".
Ранее газета Pais назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу Евродипломатии Каю Каллас и генсека НАТО Марка Рютте, вероятно, худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия. Газета отмечала, что Каллас слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.