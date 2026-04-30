Медведев: ни одна армия не имеет возможности справиться с "роем дронов"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ни одна армия сейчас не имеет возможности справиться с "роем дронов", отметил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Он добавил, что в будущем такие технологии появятся.

"И нам к этому нужно готовиться. Потому что когда летит 100 штук, вы сами понимаете, сбить их очень сложно", - добавил Медведев.