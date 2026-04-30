Медведев: ни одна армия не имеет возможности справиться с "роем дронов"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ни одна армия сейчас не имеет возможности справиться с "роем дронов", отметил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг сообщил, что посетил учебный центр Ленинградского военного округа.
"Никто не снимал с повестки дня проблему роя дронов, с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира. Просто потому что это такая очень сложная многокомпонентная задача, требующая применения и искусственного интеллекта, и современных компьютеров", - сказал Медведев на видео, которое опубликовал на платформе "Макс".
Он добавил, что в будущем такие технологии появятся.
"И нам к этому нужно готовиться. Потому что когда летит 100 штук, вы сами понимаете, сбить их очень сложно", - добавил Медведев.