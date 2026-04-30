Медведев признался, что часто использует искусственный интеллект

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал о том, что часто использует искусственный интеллект, однако относится к этому с настороженностью, хотя это и удобно.