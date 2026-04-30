Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев признался, что часто использует искусственный интеллект.
- Он отметил, что относится к использованию ИИ с настороженностью, несмотря на его удобство.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал о том, что часто использует искусственный интеллект, однако относится к этому с настороженностью, хотя это и удобно.
"Я с некоторой настороженностью стал ощущать, что часто использую искусственный интеллект, потому что это удобно. И уверен, что большинство из вас делает то же самое", - сказал Медведев, выступая с лекцией на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
Медведев уточнил, что мир изменился, меняется и система образования.
Медведев выразил надежду, что ИИ не признает человечество тупиковой ветвью
30 сентября 2025, 13:58