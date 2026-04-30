Конфликт на Ближнем Востоке приносит деньги многим странам, заявил Медведев

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Большое число стран заинтересовано в продолжении конфликта на Ближнем Востоке, в том числе потому, что хаос многим приносит деньги, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Хаос приносит деньги, в пролонгации этого конфликта заинтересовано огромное количество стран и огромное количество сил", - сказал Медведев в ходе своего выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые", упоминая конфликт на Ближнем Востоке.