Медведев рассказал, как россияне смотрели на отношения с Западом

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. После распада СССР почти все в России смотрели на отношения с западом сквозь "розовые очки", считает зампред Совбеза РФ , председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что после распада Советского Союза практически все мы, абсолютно все: начиная от руководителей государства и заканчивая обычными гражданами, смотрели на наши отношения с соседями, с западным миром сквозь такие розовые очки", - сказал Медведев.
По его словам, ранее многие россияне считали, что РФ должна поддерживать теплые отношения с Западом ввиду схожести культур и близости географического положения. Однако спустя время развитие геополитических событий опровергло эти иллюзии, добавил он.