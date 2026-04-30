Медведев назвал сильные стороны гражданского права

"Если бы я учился сейчас, я бы все равно выбрал гражданское право. Почему? Потому что тот, кто знает гражданское право, знает экономику любого общества. А тот, кто знает экономику, может заниматься чем угодно. Именно в этом сила гражданского права, которая появилась, как известно, в период Древнего Рима, и которая определяет экономические устои любого государства", - сказал Медведев, отвечая на вопрос из зала.