Медведев назвал сильные стороны гражданского права
11:53 30.04.2026 (обновлено: 12:08 30.04.2026)
Медведев назвал сильные стороны гражданского права

Медведев видит возможности для специалиста в сфере гражданского права

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". 30 апреля 2026
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые. 30 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". 30 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев назвал гражданское право привлекательной сферой для молодых специалистов.
  • По мнению Медведева, знание гражданского права дает понимание экономики общества.
  • Он подчеркнул, что в России есть и другие востребованные профессии, которые нужно анализировать самостоятельно.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал сильные стороны гражданского права.
В ходе просветительского марафона "Знание.Первые" Медведева спросили, если бы он сейчас заканчивал вуз, то в какой сфере видел бы больше всего возможностей для молодого специалиста.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые. 30 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
"Если бы я учился сейчас, я бы все равно выбрал гражданское право. Почему? Потому что тот, кто знает гражданское право, знает экономику любого общества. А тот, кто знает экономику, может заниматься чем угодно. Именно в этом сила гражданского права, которая появилась, как известно, в период Древнего Рима, и которая определяет экономические устои любого государства", - сказал Медведев, отвечая на вопрос из зала.
В то же время, как подчеркнул зампред Совбеза РФ, на сегодняшний день в России существует масса и других "прекрасных профессий".
"Их (профессии - ред.) нужно самостоятельно анализировать. Мы действительно сейчас заинтересованы в развитии экономики, развитии производств, развитии высоких технологий", - добавил Медведев.
