МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал сильные стороны гражданского права.
В ходе просветительского марафона "Знание.Первые" Медведева спросили, если бы он сейчас заканчивал вуз, то в какой сфере видел бы больше всего возможностей для молодого специалиста.
"Если бы я учился сейчас, я бы все равно выбрал гражданское право. Почему? Потому что тот, кто знает гражданское право, знает экономику любого общества. А тот, кто знает экономику, может заниматься чем угодно. Именно в этом сила гражданского права, которая появилась, как известно, в период Древнего Рима, и которая определяет экономические устои любого государства", - сказал Медведев, отвечая на вопрос из зала.
В то же время, как подчеркнул зампред Совбеза РФ, на сегодняшний день в России существует масса и других "прекрасных профессий".
"Их (профессии - ред.) нужно самостоятельно анализировать. Мы действительно сейчас заинтересованы в развитии экономики, развитии производств, развитии высоких технологий", - добавил Медведев.