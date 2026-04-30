Магнитные бури в мае 2026: расписание по дням

Геомагнитная обстановка в мае 2026 года обещает быть достаточно благополучной. Лишь в середине месяца прогнозы предвещают небольшую магнитную бурю, а в целом же магнитосфера должна оставаться спокойной. Прогноз магнитных бурь на весь месяц по дням и городам, их влияние на здоровье человека и рекомендации врачей — в материале РИА Новости.

Расписание магнитных бурь на май по дням и часам

Магнитными (или, если придерживаться научных терминов, геомагнитными ) бурями называют существенные колебания земного магнитного поля, вызванные происходящими на Солнце процессами. Многие люди во время сильных магнитных бурь жалуются на плохое самочувствие, а специалисты могут отмечать сбои в работе некоторых приборов.

В мае 2026 году возбужденная магнитосфера ожидается 7, 15-18, 23 и 26-27 мая. На период с 15 по 16 мая придется магнитная буря, которая по шкале G оценивается как слабая. В эти дни максимальный суточный геомагнитный индекс Kp достигнет 5 баллов. Экстремальных магнитных бурь в последний месяц весны пока не прогнозируется.

Прогноз магнитных бурь в мае 2026 по дням

Дата Состояние магнитосферы K-индекс (Kp) Максимум (ориентировочно по времени) 1–6 мая Спокойная 2–3 — 7 мая Возбужденная 4 15:00 8–14 мая Спокойная 2–3 — 15–16 мая Магнитная буря 5 16 мая с 21:00 до 23:00 17–18 мая Возбужденная 4 17 мая в 00:00 19–22 мая Спокойная 2–3 — 23 мая Возбужденная 4 15:00 24–25 мая Спокойная 2–3 – 26–27 мая Возбужденная 4 – 28–31 мая Спокойная 2–3 –

График магнитных бурь на май по городам

Прогноз магнитных бурь для разных городов даже такой большой страны, как Россия, фактически не будет различаться, ведь колебания геомагнитного поля — явление глобальное. Однако в разных городах влияние даже небольших магнитных бурей на работу приборов или самочувствие людей (особенно если речь идет о метеочувствительных гражданах) может ощущаться по-разному. Например, в северных регионах она нередко проявляет себя чуть сильнее.

Влияние на здоровье человека

Далеко не все люди ощущают на себе влияние геомагнитных бурь. Однако многие метеочувствительные граждане (то есть те, чей организм реагирует на изменения погоды) отмечают ухудшение самочувствия в периоды повышенной геомагнитной активности, да и число обращений за медпомощью в такие периоды, по словам специалистов, тоже растет.

“Считается, что магнитные бури могут являться причиной плохого самочувствия, а также могут быть виновниками перебоев в работе технического оборудования. При этом их влияние на технику — научно доказанный факт, в то время как воздействие на здоровье человека — предмет дискуссий. Научное сообщество имеет противоположные точки зрения в этом вопросе, — отмечает руководитель центра персонифицированной медицины, врач - терапевт - кардиолог - гериатр ФНКЦ ФМБА России Светлана Мартынова. — Сторонники теории влияния магнитных бурь на здоровья человека считают, что геомагнитные пульсации, сопровождающие магнитные бури, могут воздействовать на сердечно-сосудистую систему человека словно метроном. По данным некоторых исследований в области гелиобиологии и реологии крови, геомагнитные возмущения могут влиять на физико-химические свойства крови. В такие периоды отмечается повышение вязкости крови, что затрудняет ее циркуляцию, особенно в мелких сосудах. А также повышение агрегации эритроцитов и усиление образования тромбов. При этом в зоне риска оказываются сердечники, гипертоники и, соответственно, люди с нарушением работы мелких сосудов (микроциркуляторного русла)”.

Как отмечает врач-терапевт Дмитрий Демидик, здоровые люди с крепкой нервной и сосудистой системами практически не замечают магнитных колебаний.

“В первую очередь воздействию подвержены пожилые пациенты и люди с хроническими заболеваниями. Статистика показывает уязвимость пациентов с диабетом, метаболическим синдромом и сердечно-сосудистыми патологиями. Дети, как правило, редко испытывают дискомфорт, — отмечает эксперт. — Наиболее частые жалобы в дни магнитных бурь — это головная боль, упадок сил и перепады настроения. Скачки давления, нарушение сна, учащенное сердцебиение и ломота в суставах также входят в число распространенных симптомов. В научных работах упоминаются ухудшение бессонницы, тахикардия и обострение мигрени”.

Как пережить магнитную бурю: рекомендации врачей

Если человек знает, что его организм болезненно реагирует на периоды возмущения магнитного поля Земли, то во время геомагнитной “непогоды” ему стоит внимательно относиться к своему здоровью и режиму, а также соблюдать рекомендации специалистов.

“Во время магнитной бури, особенно если есть проблемы с давлением, регулярно контролируйте артериальное давление не реже 2 раз в день. Всегда имейте при себе прописанные врачом препараты, при необходимости корректируйте дозировку лекарств, но лишь по назначению врача, — говорит Дмитрий Демидик. — Создавайте комфортную обстановку, проветривайте помещение, поддерживайте оптимальную влажность. При сильной тревожности можно использовать дыхательные практики или легкие растительные успокоительные (но только после консультации с врачом. Важно помнить: если обычные препараты не снижают давление или возникают боли в груди, немедленно вызывайте скорую помощь. Все медикаментозные назначения должны быть согласованы с лечащим врачом с учётом индивидуальных особенностей организма. Если недомогание при магнитных бурях повторяется регулярно, обязательно обратитесь к врачу для полного обследования”.

И, конечно, к магнитным бурям можно и нужно готовиться заранее.

“В первую очередь необходимо следить за прогнозами. За день — два до предстоящей бури начните пить больше чистой воды (не менее 1,5 – 2 литров в день, это способствует снижению вязкости крови). Ограничьте вредные привычки и воздержитесь от алкоголя и курения. Соблюдайте режим сна — не менее 7-8 часов, поскольку недосып способствует лабильности, — говорит Светлана Мартынова. — Непосредственно во время бурь стоит отказаться от тяжелого физического труда, интенсивных тренировок и сенсорных перегрузок, а также — от энергетиков и большого количества кофе, заменив их на травяные чаи. Стоит воздерживаться в этот период от чрезмерно жирной, жареной и острой пищи. Лучше добавить в рацион больше овощей, свежей зелени и других продуктов растительного происхождения. Также необходимо чаще бывать на свежем воздухе и не забывать проветривать помещение. В случае ухудшения самочувствия стоит умыться холодной водой или принять контрастный душ, а также по возможности прилечь и отдохнуть”.