Жертвами израильских ударов по югу Ливана в четверг стали девять человек

- Жертвами израильских ударов по югу Ливана в четверг стали по меньшей мере девять человек.
- Среди погибших — двое детей и пять женщин, еще 23 человека получили ранения.
БЕЙРУТ, 30 апр - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по югу Ливана в четверг стали по меньшей мере девять человек, 23 получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.
"В результате налетов израильского противника на юг Ливана, по предварительным данным, погибли девять человек, среди них двое детей и пять женщин, еще 23 получили ранения, включая восемь детей и семь женщин", - говорится в сообщении ведомства.
Израильская авиация продолжает интенсивные удары по югу Ливана, только в среду, по данным источника РИА Новости, были атакованы 20 населенных пунктов, и еще несколько пограничных поселений подверглись обстрелам артиллерии. С утра четверга авиаудары и атаки беспилотников продолжились.