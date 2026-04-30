Жертвами израильских ударов по югу Ливана в четверг стали девять человек

БЕЙРУТ, 30 апр - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по югу Ливана в четверг стали по меньшей мере девять человек, 23 получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

Израильская авиация продолжает интенсивные удары по югу Ливана, только в среду, по данным источника РИА Новости, были атакованы 20 населенных пунктов, и еще несколько пограничных поселений подверглись обстрелам артиллерии. С утра четверга авиаудары и атаки беспилотников продолжились.