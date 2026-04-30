Тубайте вызвали в МИД из-за ликвидации захоронений красноармейцев в Литве

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Временной поверенной в делах Литвы в России Йоланта Тубайте выразили протест в связи с ликвидацией литовскими властями захоронения солдат Красной Армии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД сообщили, что литовский дипломат была вызвана в МИД России в четверг.

"Ей заявлен решительный протест в связи с варварскими действиями литовских властей по ликвидации расположенного в центре города Шяуляй захоронения солдат и офицеров Красной Армии, павших в 1944 году в боях за освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.

В МИД России особо подчеркнули, что подобная акция по осквернению останков погибших воинов, особенно накануне Дня Победы, выглядит предельно циничной.