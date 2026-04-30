17:33 30.04.2026 (обновлено: 17:57 30.04.2026)

Тубайте вызвали в МИД из-за ликвидации захоронений красноармейцев в Литве

Флаг Литвы на посольской машине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Временной поверенной в делах Литвы в России Йоланте Тубайте выразили протест в связи с ликвидацией захоронения солдат Красной Армии.
  • Захоронение было ликвидировано в центре города Шяуляй.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Временной поверенной в делах Литвы в России Йоланта Тубайте выразили протест в связи с ликвидацией литовскими властями захоронения солдат Красной Армии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В МИД сообщили, что литовский дипломат была вызвана в МИД России в четверг.
"Ей заявлен решительный протест в связи с варварскими действиями литовских властей по ликвидации расположенного в центре города Шяуляй захоронения солдат и офицеров Красной Армии, павших в 1944 году в боях за освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.
В МИД России особо подчеркнули, что подобная акция по осквернению останков погибших воинов, особенно накануне Дня Победы, выглядит предельно циничной.
"Литовской стороне заявлено требование прекратить кощунственную практику", - заключили в МИД.
Военный полигон в Таураге, Литва - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Литва расширит военный полигон рядом с российской границей
23 апреля, 13:04
 
