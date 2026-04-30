Ликсутов: более 50 сотрудников компаний ОЭЗ Москвы получили награды

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Свыше 50 сотрудников компаний особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" наградили за вклад в развитие высокотехнологичных предприятий в преддверии 1 Мая, заявил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он рассказал, что ОЭЗ “Технополис Москва” является драйвером современной столичной промышленности.

"Здесь сосредоточено более 240 предприятий, создано свыше 30 тысяч рабочих мест. Четвертый год подряд в преддверии Праздника Весны и Труда на площадках ОЭЗ проходят церемонии награждения самых эффективных и добросовестных сотрудников. Почетными грамотами были удостоены более 50 человек. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город продолжает системно поддерживать высокотехнологичные производства", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Так, почетную грамоту за создание робота-пожарного "Русак" вручили ведущему инженеру компании "Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники" Тимофею Чибрикину. Установка способна подавать огнетушащее средство на расстояние 60 метров и дистанционно работать по радиоканалу на дальности до одного километра. Робот оснащен телекамерами, тепловизором, а также приборами химической и радиационной разведки с передачей информации на пост управления в режиме онлайн.

За организацию и выполнение работ для аттестации 10 методик контроля реагента для измерений загрязнений пластин отметили ведущего инженера-аналитика физико-химической аналитической лаборатории отдела нано- и микроэлектронных производств "НИИМЭ" Анжелику Хайриддинову.

Еще одно благодарственное письмо вручили бригадиру раскройного цеха Егору Батраченко из компании "Нанотехнологический центр композитов", которая выпускает изделия из высокотехнологичных композитных материалов. Специалист разработал схемы раскроя, позволившие сократить отходы материала и существенно повысить экономическую эффективность работы участка.

В 2026 году ОЭЗ "Технополис Москва" отмечает свой 20-летний юбилей, отметили в пресс-службе департамента. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности. Сегодня на 10 площадках общей площадью более 430 гектаров работают высокотехнологичные предприятия в сферах микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, ИТ и робототехники.

Москва развивает площадки для высокотехнологичных предприятий. Благодаря городским решениям компании получают льготы и создают современные рабочие места. Это вносит вклад в развитие национального проекта "Кадры", который направлен на подготовку специалистов и обеспечение экономики страны квалифицированными сотрудниками.