Песков прокомментировал заявление Зеленского об Азербайджане

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Речи о том, чтобы использовать Азербайджан в качестве площадки для переговоров по украинскому урегулированию, пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Об этом речи пока не идет", - сказал Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о готовности Киева использовать Азербайджан в качестве площадки для переговоров.