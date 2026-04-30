Медведев предположил, сколько продлится конфликт России и Европы
11:32 30.04.2026 (обновлено: 11:44 30.04.2026)
Медведев предположил, сколько продлится конфликт России и Европы

Медведев: конфликт между Россией и Европой не исчезнет за одно поколение

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил об экзистенциальном характере конфликта между Россией и Европой.
  • По его мнению, этот конфликт не исчезнет даже в период жизни поколения.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Конфликт России и Европы навсегда "в пределах человеческой жизни", считает зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг выступает с лекцией в Москве на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
"Я сказал о том, что конфликт с Европой носит экзистенциальный характер. Я еще больше скажу. Этот конфликт, скорее всего, не исчезнет даже в период жизни поколения. Столь глубокая борозда, водораздел сейчас пролёг между нами. Да, могут прийти более умные политики, можно начать выстраивать архитектуру взаимоотношений, но совершенно очевидно, что степень взаимного недоверия будет колоссальной. Так что с точки зрения человеческой жизни, на мой взгляд, может, я пессимист, конфликт с Европой навсегда. Подчёркиваю, в пределах человеческой жизни", - сказал Медведев в ходе своей лекции.
Европейцы желают кончины России, заявил Медведев
