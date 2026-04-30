В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Рыльском районе Курской области 72-летний мужчина получил множественные осколочные ранения ног от атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
КУРСК, 30 апр - РИА Новости. Мирный житель получил множественные осколочные ранения ног в результате атаки дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Мирный житель ранен в курском приграничье. В деревне Новоивановка Рыльского района произошла атака вражеского дрона. Ранен 72-летний мужчина. У него множественные осколочные ранения ног", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он уточнил, что мужчину доставили в Рыльскую ЦРБ.
"Желаю скорейшего выздоровления! Вновь напоминаю всем о мерах безопасности. В приграничье всё ещё неспокойно. Берегите себя!", - добавил он.