В Калифорнии самолет едва не столкнулся с дроном при посадке - РИА Новости, 30.04.2026
06:24 30.04.2026
В Калифорнии самолет едва не столкнулся с дроном при посадке

Самолет, осуществлявший посадку в Сан-Диего в США, чуть не столкнулся с дроном

Самолет Boeing 737. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет, следовавший рейсом из Сан-Франциско в Сан-Диего, сообщил об опасном пересечении с дроном при посадке.
  • Экипаж сообщил о возможном ударе дрона, который заметил пилот, однако самолет благополучно приземлился.
  • ФБР занялось расследованием происшествия.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Самолет, осуществлявший рейс из Сан-Франциско в Сан-Диего в Калифорнии, сообщил об опасном пересечении с дроном при посадке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя авиакомпании United Flight, которой принадлежит самолет.
Самолет модели Boeing 737 вылетел из Сан-Франциско в 7.14 по местному времени (17.14 мск среды) и сообщил о проблеме незадолго до посадки в Сан-Диего в 8.30 (18.30 мск среды).
"В среду утром во время захода на посадку в Сан-Диего самолет авиакомпании United Airlines, следовавший из Сан-Франциско, едва избежал столкновения с беспилотником", - говорится в сообщении телеканала.
По словам представителя компании, перед посадкой экипаж сообщил о возможном ударе беспилотника, который заметил пилот. Тем не менее, самолет благополучно приземлился, пассажиры покинули его в обычном порядке, никаких повреждений на корпусе самолета обнаружено не было.
Отмечается, что ФБР занялось расследованием происшествия.
