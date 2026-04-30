Исследование показало, в каких сферах растет спрос на сотрудников

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Спрос на сотрудников в России увеличился почти вдвое в сферах красоты и здоровья, также отмечен рост доли вакансий в секторах услуг, культуры и образования, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Наибольший прирост доли вакансий продемонстрировала сфера красоты и здоровья: доля выросла почти вдвое - на 95,5% (с 2% до 3,9%)", - говорится по итогам исследования.

Исходя из результатов исследования, количество предложений также выросло в секторах услуг, культуры, образования, госслужбы, строительства и недвижимости.