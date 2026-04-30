Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 30.04.2026 (обновлено: 08:19 30.04.2026)
Исследование показало, в каких сферах растет спрос на сотрудников

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкРабота парикмахера в студии красоты
Работа парикмахера в студии красоты - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спрос на сотрудников в России увеличился почти вдвое в сфере красоты и здоровья, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор".
  • Также наблюдается рост доли вакансий в секторах услуг, культуры и образования.
  • Лидером по числу вакансий в Российской Федерации остается сфера торговли, но ее доля снизилась на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Спрос на сотрудников в России увеличился почти вдвое в сферах красоты и здоровья, также отмечен рост доли вакансий в секторах услуг, культуры и образования, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Наибольший прирост доли вакансий продемонстрировала сфера красоты и здоровья: доля выросла почти вдвое - на 95,5% (с 2% до 3,9%)", - говорится по итогам исследования.
Пенсионер держит стопку денежных купюр - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Стал известен средний размер пенсии работающих россиян
03:29
Исходя из результатов исследования, количество предложений также выросло в секторах услуг, культуры, образования, госслужбы, строительства и недвижимости.
Согласно итогам анализа, лидером по числу вакансий в Российской Федерации остается сфера торговли, при этом по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доля снизилась на 13,8%, что считается одним из наиболее заметных спадов.​
Сотрудница в офисе - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Юрист рассказал, как оплачивается работа в выходные и праздники
24 апреля, 02:50
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала