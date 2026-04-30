13:09 30.04.2026 (обновлено: 13:29 30.04.2026)
Песков ответил на вопрос об инициативах для коренных малочисленных народов

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Особых инициатив президента РФ Владимира Путина ко Дню коренных малочисленных народов России пока не запланировано, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Путин постановил учредить День коренных малочисленных народов России и отмечать его 30 апреля.
"Каких-то особых инициатив в данном случае не запланировано", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли президентские инициативы, приуроченные к празднику. 2026 год объявлен Годом единства народов России.
