Песков ответил на вопрос об инициативах для коренных малочисленных народов

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Особых инициатив президента РФ Владимира Путина ко Дню коренных малочисленных народов России пока не запланировано, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Каких-то особых инициатив в данном случае не запланировано", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли президентские инициативы, приуроченные к празднику. 2026 год объявлен Годом единства народов России.