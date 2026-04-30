В Хабаровске пьяный мужчина ударил ножом собутыльника в трамвае
12:04 30.04.2026
В Хабаровске пьяный мужчина ударил ножом собутыльника в трамвае

В Хабаровске возбудили дело против мужчины за попытку зарезать собутыльника

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хабаровске пьяный мужчина ударил ножом собутыльника в трамвае.
  • Пострадавший смог выйти из трамвая и попросить вызвать "скорую".
  • Возбуждено уголовное дело против мужчины без определенного места жительства по подозрению в покушении на убийство.
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь собутыльника, с которым они выпивали в трамвае в Хабаровске, сообщил СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
По версии следствия, в середине апреля в дневное время мужчина вместе с братом ехал в трамвае, когда к ним для разговора подсел ранее незнакомый местный житель. В поездке они стали распивать спиртное, а потом, без какого-либо конфликта, мужчина ударил ножом в грудь своего собеседника. Тот смог выйти из трамвая и попросить вызвать "скорую".
"Следственным отделом… возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины без определенного места жительства по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", – говорится в сообщении СУСК.
Подозреваемого заключили под стражу.
Гражданин Нигерии, незаконно продавший машину своего соотечественника в Красногорске - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
В Подмосковье нигериец продал авто друга, использовав сходство во внешности
Вчера, 19:28
 
