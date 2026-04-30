В Хабаровске пьяный мужчина ударил ножом собутыльника в трамвае.

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь собутыльника, с которым они выпивали в трамвае в Хабаровске, сообщил СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, в середине апреля в дневное время мужчина вместе с братом ехал в трамвае, когда к ним для разговора подсел ранее незнакомый местный житель. В поездке они стали распивать спиртное, а потом, без какого-либо конфликта, мужчина ударил ножом в грудь своего собеседника. Тот смог выйти из трамвая и попросить вызвать "скорую".