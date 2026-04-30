Гутерреш: последствия ближневосточного конфликта ежечасно усугубляются

Краткий пересказ от РИА ИИ
ООН, 30 апр - РИА Новости. Последствия конфликта на Ближнем Востоке возрастают с каждой минутой из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе, заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Ближневосточный кризис продолжается уже третий месяц. Несмотря на хрупкое перемирие, последствия с каждым часом становятся все серьезнее. Я глубоко обеспокоен ограничением прав и свобод судоходства в районе Ормузского пролива", - сказал он журналистам.
Ввиду эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.