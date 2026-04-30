Гутерреш: последствия ближневосточного конфликта ежечасно усугубляются - РИА Новости, 30.04.2026
17:00 30.04.2026
Гутерреш: последствия ближневосточного конфликта ежечасно усугубляются

Гутерреш: последствия ближневосточного кризиса с каждым часом все серьезнее

© POOL | Перейти в медиабанкГенсекретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© POOL
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что последствия конфликта на Ближнем Востоке усугубляются ежечасно.
  • Гутерреш выразил обеспокоенность по поводу ограничения прав и свобод судоходства в районе Ормузского пролива.
  • Судоходство через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ, практически остановилось из-за эскалации конфликта.
ООН, 30 апр - РИА Новости. Последствия конфликта на Ближнем Востоке возрастают с каждой минутой из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе, заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Ближневосточный кризис продолжается уже третий месяц. Несмотря на хрупкое перемирие, последствия с каждым часом становятся все серьезнее. Я глубоко обеспокоен ограничением прав и свобод судоходства в районе Ормузского пролива", - сказал он журналистам.
Ввиду эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В мире Ближний Восток Антониу Гутерреш Ормузский пролив Персидский залив ООН
 
 
