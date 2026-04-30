МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Отношения с Россией будут выстраивать не евробюрократы, а те, кто хочет мира и добрососедства, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что не может быть возвращения к обычному ведению дел ЕС с Россией даже после окончания конфликта на Украине.
"Пусть Каллас не переживает: у нее лично никаких отношений с Россией не будет. С Россией будут выстраивать отношения не бюрократы, а люди - другие европейцы - те, кто хочет мира, торгов и добрососедства", - сказала Аршинова.
По ее словам, сколько бы евробюрократы ни принуждали народы Европы к ненависти, сколько бы "ни вколачивали страх в их умы", Европа и ее граждане все равно будут выстраивать с Россией уважительные отношения, потому что без этого невозможна ни экономика, ни безопасность ни будущее.
"Европа устала от войны, устала от разорения, которое несут им нынешние власти. Еврочиновники и приближенные к ним структуры зарабатывают на затянувшемся конфликте, накручивая огромные наценки на поставляемое для ВСУ вооружение. Мир в таком раскладе для них неудобен, невыгоден и опасен расследованиями и разоблачениями", - добавила депутат.
Скоро на Украине, как считает Аршинова, "наступит тишина" и евробюрократам, "зарабатывающим на крови", придется уступить место тем, кто умеет и хочет строить мосты дружбы.