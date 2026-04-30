Российские гимнастки взяли три золота на Кубке Европы в Баку

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские гимнастки завоевали три золотые и одну серебряную медаль в финалах отдельных видов в программах юниоров на Кубке Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку.
Ксения Савинова завоевала золото в упражнениях с обручем и мячом, а ее соотечественница Яна Заикина первенствовала в упражнениях с лентой и стала второй в упражнении с булавами.
Турнир в Баку завершится 3 мая. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.
Гимнаст Духно завоевал две золотые медали на Кубке России
25 апреля, 19:30