Российские гимнастки взяли три золота на Кубке Европы в Баку - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
18:36 30.04.2026 (обновлено: 10:08 01.05.2026)
Российские гимнастки взяли три золота на Кубке Европы в Баку

Савинова победила в упражнениях с обручем и мячом на Кубке Европы среди юниоров

Спортивный инвентарь на чемпионате мира по художественной гимнастике. Архивное фото
  • Российские гимнастки завоевали три золотые и одну серебряную медаль на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку.
  • Ксения Савинова завоевала золото в упражнениях с обручем и мячом.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские гимнастки завоевали три золотые и одну серебряную медаль в финалах отдельных видов в программах юниоров на Кубке Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку.
Ксения Савинова завоевала золото в упражнениях с обручем и мячом, а ее соотечественница Яна Заикина первенствовала в упражнениях с лентой и стала второй в упражнении с булавами.
Турнир в Баку завершится 3 мая. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.
