Российские гимнастки взяли три золота на Кубке Европы в Баку

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские гимнастки завоевали три золотые и одну серебряную медаль в финалах отдельных видов в программах юниоров на Кубке Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку.

Ксения Савинова завоевала золото в упражнениях с обручем и мячом, а ее соотечественница Яна Заикина первенствовала в упражнениях с лентой и стала второй в упражнении с булавами.