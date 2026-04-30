В Германии усомнились, что Мерц способен управлять страной, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Маттиас Мирш усомнился в пригодности Фридриха Мерца к должности канцлера.
- Маттиас Мирш обвинил Фридриха Мерца в чрезмерной импульсивности.
БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Лидер фракции входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Маттиас Мирш открыто поставил под сомнение пригодность Фридриха Мерца к должности канцлера и обвинил его в чрезмерной импульсивности, сообщил локальный новостной портал Rundblick Unna.
Из-за своих резких высказываний Мерц неоднократно становился мишенью общественной критики. В недавнем интервью Spiegel канцлер заявил, что говорит то, что считает правильным, и не собирается изменять себе.
Согласно сообщению портала, во время мероприятия в городе Унна Мирш, говоря о канцлере, назвал "огромной проблемой то, что он такой импульсивный человек".
В качестве примера Мирш назвал высказывание Мерца про "базовую пенсию".
"Так на самом деле нельзя руководить ведомством федерального канцлера", - сказал политик о канцлере коалиционного правительства.
Ранее слова Мерца о том, что государственное пенсионное страхование в лучшем случае может быть лишь базовым обеспечением в старости, вызвали недовольство в рядах его партнеров по коалиции - в СДПГ.