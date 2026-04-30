Посол рассказал о реакции Берлина на публикацию списка производителей БПЛА

БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Берлин не стал опровергать опубликованный РФ список европейских компаний по производству БПЛА для Украины, но обиделся на это, заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
"Германские власти обиделись на публикацию, но пока не опровергли ее", - сказал Нечаев.