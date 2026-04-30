Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что поставки ракет Taurus Украине означали бы фактическое участие Германии в конфликте.

БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Поставки ракет Taurus Украине означали бы фактическое участие Германии в конфликте, заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

В конце февраля немецкий министр обороны Борис Писториус подтвердил, что власти Германии по-прежнему исключают поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus.

"Пуски ракет Taurus подразумевают непосредственное задействование военнослужащих бундесвера, что стало бы фактическим признанием участия ФРГ в вооруженном конфликте на стороне Киева", - сказал агентству дипломат.

Нечаев добавил, что сейчас Германия делает ставку на обеспечение киевского режима БПЛА и их комплектующими, другими средствами поражения, одновременно открещиваясь от обвинений в превращении в сторону конфликта.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне 2025 года объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и ФРГ, но влияния на ход боевых действий не окажет.