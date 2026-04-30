В юношеской сборной России оценили результаты турнира развития УЕФА

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты сборной России не старше 16 лет показали максимальный результат во всех матчах турнира развития УЕФА в казахстанском Шымкенте, заявил РИА Новости главный тренер команды Валентин Гавва.
Российские юноши 2010 года рождения стали победителями турнира развития УЕФА, одержав победы во всех матчах. 25 апреля россияне обыграли команду Азербайджана (5:0), а спустя два дня одержали победу над сверстниками из Пакистана (2:1). В заключительном матче турнира команда Гаввы разгромила сборную Казахстана (6:1).
"Соперники были достойные, мы с уважением относились к каждому, но настраивались на победу в каждом матче. Я очень рад, что удалось выиграть все матчи и показать стопроцентный результат на этом турнире. В результате - заслуженная победа", - сказал Гавва.
"Победы в двух матчах с разгромным счетом, а также в третьем, который мы выиграли 2:1, показали уверенную игру команды. Возможно, в одном матче не хватило голов, но я рад, что мы выиграли все три. Прежде всего наша команда сыграла хорошо. Не хочется оценивать соперников, хочу поблагодарить ребят, они молодцы: играли сильно, уверенно и по делу и выиграли в каждом матче турнира", - отметил тренер.