В юношеской сборной России оценили результаты турнира развития УЕФА

Российские юноши 2010 года рождения стали победителями турнира развития УЕФА, одержав победы во всех матчах. 25 апреля россияне обыграли команду Азербайджана (5:0), а спустя два дня одержали победу над сверстниками из Пакистана (2:1). В заключительном матче турнира команда Гаввы разгромила сборную Казахстана (6:1).

"Соперники были достойные, мы с уважением относились к каждому, но настраивались на победу в каждом матче. Я очень рад, что удалось выиграть все матчи и показать стопроцентный результат на этом турнире. В результате - заслуженная победа", - сказал Гавва.

"Победы в двух матчах с разгромным счетом, а также в третьем, который мы выиграли 2:1, показали уверенную игру команды. Возможно, в одном матче не хватило голов, но я рад, что мы выиграли все три. Прежде всего наша команда сыграла хорошо. Не хочется оценивать соперников, хочу поблагодарить ребят, они молодцы: играли сильно, уверенно и по делу и выиграли в каждом матче турнира", - отметил тренер.