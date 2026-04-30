20:56 30.04.2026 (обновлено: 22:51 30.04.2026)
В юношеской сборной России оценили результаты турнира развития УЕФА

Гавва: сборная России U-16 на турнире УЕФА показала максимальный результат

  • Футболисты сборной России не старше 16 лет стали победителями турнира развития УЕФА.
  • Сборная России одержала победы во всех матчах, в том числе над командами Азербайджана (5:0), Пакистана (2:1) и Казахстана (6:1).
  • Главный тренер команды Валентин Гавва отметил уверенную игру сборной и поздравил игроков с победой.
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты сборной России не старше 16 лет показали максимальный результат во всех матчах турнира развития УЕФА в казахстанском Шымкенте, заявил РИА Новости главный тренер команды Валентин Гавва.
Российские юноши 2010 года рождения стали победителями турнира развития УЕФА, одержав победы во всех матчах. 25 апреля россияне обыграли команду Азербайджана (5:0), а спустя два дня одержали победу над сверстниками из Пакистана (2:1). В заключительном матче турнира команда Гаввы разгромила сборную Казахстана (6:1).
"Соперники были достойные, мы с уважением относились к каждому, но настраивались на победу в каждом матче. Я очень рад, что удалось выиграть все матчи и показать стопроцентный результат на этом турнире. В результате - заслуженная победа", - сказал Гавва.
"Победы в двух матчах с разгромным счетом, а также в третьем, который мы выиграли 2:1, показали уверенную игру команды. Возможно, в одном матче не хватило голов, но я рад, что мы выиграли все три. Прежде всего наша команда сыграла хорошо. Не хочется оценивать соперников, хочу поблагодарить ребят, они молодцы: играли сильно, уверенно и по делу и выиграли в каждом матче турнира", - отметил тренер.
