Гатилов назвал условия достижения целей ДНЯО

ЖЕНЕВА, 30 апр - РИА Новости. Достижение целей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая ядерное разоружение, возможно лишь при условии уважения интересов безопасности всех государств, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

В понедельник в Нью-Йорке открылась Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Гатилов отметил, что РФ призывает уделять равное внимание всем трем составляющим ДНЯО – разоружению, нераспространению и мирному использованию атомной энергии.

"Будем последовательно и аргументировано разъяснять нашу принципиальную позицию о том, что достижение целей Договора, в том числе в части ядерного разоружения, возможно лишь при условии уважения коренных интересов безопасности всех без исключения государств", - подчеркнул дипломат.

По его мнению, в нынешних условиях обеспечить результативные итоги Конференции будет крайне сложно.

"Для этого необходимо, чтобы государства отбросили в сторону свои сугубо конъюнктурные амбиции, отказались от политизации мероприятия и продавливания заведомо непроходных формулировок в текст итогового документа. Получится ли это – покажет ход мероприятия", - сказал он.

Обзорная конференция ДНЯО продлится до 22 мая. Она является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.