Гатилов назвал условия достижения целей ДНЯО
01:16 30.04.2026
Гатилов назвал условия достижения целей ДНЯО

Гатилов: достижение целей ДНЯО возможно при соблюдении интересов всех стран

© РИА Новости / Евгений Биятов
Геннадий Гатилов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что достижение целей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) возможно лишь при условии уважения интересов безопасности всех государств.
  • Гатилов отметил, что РФ призывает уделять равное внимание всем трем составляющим ДНЯО — разоружению, нераспространению и мирному использованию атомной энергии.
ЖЕНЕВА, 30 апр - РИА Новости. Достижение целей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая ядерное разоружение, возможно лишь при условии уважения интересов безопасности всех государств, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
В понедельник в Нью-Йорке открылась Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Гатилов отметил, что РФ призывает уделять равное внимание всем трем составляющим ДНЯО – разоружению, нераспространению и мирному использованию атомной энергии.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Запад устроил антироссийскую кампанию на конференции по ДНЯО, заявили в МИД
01:13
"Будем последовательно и аргументировано разъяснять нашу принципиальную позицию о том, что достижение целей Договора, в том числе в части ядерного разоружения, возможно лишь при условии уважения коренных интересов безопасности всех без исключения государств", - подчеркнул дипломат.
По его мнению, в нынешних условиях обеспечить результативные итоги Конференции будет крайне сложно.
"Для этого необходимо, чтобы государства отбросили в сторону свои сугубо конъюнктурные амбиции, отказались от политизации мероприятия и продавливания заведомо непроходных формулировок в текст итогового документа. Получится ли это – покажет ход мероприятия", - сказал он.
Обзорная конференция ДНЯО продлится до 22 мая. Она является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран - СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
ДНЯО подвергается испытаниям на прочность, заявили в МИД
Вчера, 23:13
 
