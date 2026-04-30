Молодежь покинула восток Финляндии после закрытия границы с Россией

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Финская молодежь переезжает с востока Финляндии в другие части государства из-за безработицы в регионе на фоне закрытия границы с Россией, выяснило РИА Новости, изучив данные статистического управления республики.
Согласно статистическому ведомству, восточная Финляндия имеет самый высокий коэффициент демографической нагрузки в стране: более 65-75 иждивенцев на 100 человек трудоспособного населения, при этом доля людей старше 65 лет быстро растет, а численность работающего населения в возрасте 15-64 лет сокращается. Причина этому - низкая рождаемость и отток молодежи в центры роста, где больше возможностей получить образование и найти работу, следует из сведений управления. Доля пенсионеров на востоке государства уже составляет 25-35%, и в отдельных муниципалитетах может доходить до 40%, уточнило ведомство.
Согласно статистической информации, население региона постоянно сокращается с 2022 года. Несмотря на рекордное число переехавших в Финляндию иностранцев в 2022-2024 годах (более 140 тысяч человек), население востока страны не растет, поскольку миграция сосредоточена ближе к столичному региону и другим крупным городам, добавило управление.
Исходя из данных ведомства, ситуация с безработицей в восточной Финляндии ухудшилась после закрытия границы с Российской Федерацией финскими властями в 2023 году. Показатель безработицы по государству в среднем достигает 10%, однако в приграничье он находится в диапазоне 10-18% из-за резкого сокращения торговли и туризма, свидетельствует статистика.
Недавний отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показал, что 62% молодых людей в восточной Финляндии считают вероятным, что уедут в другие регионы страны из-за нехватки работы и образования.
Финские власти в 2024 году подняли вопрос о создании в приграничье особой экономической зоны (ОЭЗ) с льготным налогообложением, чтобы оживить экономику региона и привлечь туда бизнес. В декабре 2025 года премьер Финляндии Петтери Орпо высказался в поддержку создания ОЭЗ, однако конкретных решений по этому вопросу принято не было.
Граница между Финляндией и РФ закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Хельсинки начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих государств. Финские власти обвиняли Россию якобы в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отвергала обвинения в адрес Российской Федерации в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, называя их проявлением двойных стандартов Запада.