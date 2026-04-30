Молодежь покинула восток Финляндии после закрытия границы с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Молодежь покидает восток Финляндии из-за безработицы, обострившейся после закрытия границы с Россией.

В восточной Финляндии высокий коэффициент демографической нагрузки и доля пенсионеров, при этом численность работающего населения сокращается.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Финская молодежь переезжает с востока Финляндии в другие части государства из-за безработицы в регионе на фоне закрытия границы с Россией, выяснило РИА Новости, изучив данные статистического управления республики.

Согласно статистическому ведомству, восточная Финляндия имеет самый высокий коэффициент демографической нагрузки в стране: более 65-75 иждивенцев на 100 человек трудоспособного населения, при этом доля людей старше 65 лет быстро растет, а численность работающего населения в возрасте 15-64 лет сокращается. Причина этому - низкая рождаемость и отток молодежи в центры роста, где больше возможностей получить образование и найти работу, следует из сведений управления. Доля пенсионеров на востоке государства уже составляет 25-35%, и в отдельных муниципалитетах может доходить до 40%, уточнило ведомство.

Согласно статистической информации, население региона постоянно сокращается с 2022 года. Несмотря на рекордное число переехавших в Финляндию иностранцев в 2022-2024 годах (более 140 тысяч человек), население востока страны не растет, поскольку миграция сосредоточена ближе к столичному региону и другим крупным городам, добавило управление.

Исходя из данных ведомства, ситуация с безработицей в восточной Финляндии ухудшилась после закрытия границы с Российской Федерацией финскими властями в 2023 году. Показатель безработицы по государству в среднем достигает 10%, однако в приграничье он находится в диапазоне 10-18% из-за резкого сокращения торговли и туризма, свидетельствует статистика.

Недавний отчет Организации экономического сотрудничества и развития ( ОЭСР ) показал, что 62% молодых людей в восточной Финляндии считают вероятным, что уедут в другие регионы страны из-за нехватки работы и образования.

Финские власти в 2024 году подняли вопрос о создании в приграничье особой экономической зоны (ОЭЗ) с льготным налогообложением, чтобы оживить экономику региона и привлечь туда бизнес. В декабре 2025 года премьер Финляндии Петтери Орпо высказался в поддержку создания ОЭЗ, однако конкретных решений по этому вопросу принято не было.