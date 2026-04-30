Рейтинг@Mail.ru
Молодежь покинула восток Финляндии после закрытия границы с Россией - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 30.04.2026
Молодежь покинула восток Финляндии после закрытия границы с Россией

РИА Новости: на востоке Финляндии после закрытия границы началась безработица

© AP Photo / Sergei GritsРоссийско-финляндская граница
Российско-финляндская граница - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Российско-финляндская граница. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молодежь покидает восток Финляндии из-за безработицы, обострившейся после закрытия границы с Россией.
  • В восточной Финляндии высокий коэффициент демографической нагрузки и доля пенсионеров, при этом численность работающего населения сокращается.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Финская молодежь переезжает с востока Финляндии в другие части государства из-за безработицы в регионе на фоне закрытия границы с Россией, выяснило РИА Новости, изучив данные статистического управления республики.
Согласно статистическому ведомству, восточная Финляндия имеет самый высокий коэффициент демографической нагрузки в стране: более 65-75 иждивенцев на 100 человек трудоспособного населения, при этом доля людей старше 65 лет быстро растет, а численность работающего населения в возрасте 15-64 лет сокращается. Причина этому - низкая рождаемость и отток молодежи в центры роста, где больше возможностей получить образование и найти работу, следует из сведений управления. Доля пенсионеров на востоке государства уже составляет 25-35%, и в отдельных муниципалитетах может доходить до 40%, уточнило ведомство.
Согласно статистической информации, население региона постоянно сокращается с 2022 года. Несмотря на рекордное число переехавших в Финляндию иностранцев в 2022-2024 годах (более 140 тысяч человек), население востока страны не растет, поскольку миграция сосредоточена ближе к столичному региону и другим крупным городам, добавило управление.
Исходя из данных ведомства, ситуация с безработицей в восточной Финляндии ухудшилась после закрытия границы с Российской Федерацией финскими властями в 2023 году. Показатель безработицы по государству в среднем достигает 10%, однако в приграничье он находится в диапазоне 10-18% из-за резкого сокращения торговли и туризма, свидетельствует статистика.
Недавний отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показал, что 62% молодых людей в восточной Финляндии считают вероятным, что уедут в другие регионы страны из-за нехватки работы и образования.
Финские власти в 2024 году подняли вопрос о создании в приграничье особой экономической зоны (ОЭЗ) с льготным налогообложением, чтобы оживить экономику региона и привлечь туда бизнес. В декабре 2025 года премьер Финляндии Петтери Орпо высказался в поддержку создания ОЭЗ, однако конкретных решений по этому вопросу принято не было.
Граница между Финляндией и РФ закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Хельсинки начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих государств. Финские власти обвиняли Россию якобы в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отвергала обвинения в адрес Российской Федерации в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, называя их проявлением двойных стандартов Запада.
В миреФинляндияРоссияХельсинкиПеттери ОрпоМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала