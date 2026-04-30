В Финляндии преследуют сторонников мира с Россией, заявил политик

Краткий пересказ от РИА ИИ Финский политик Армандо Мема заявил, что сторонников мира с Россией преследуют и запугивают в Финляндии.

Армандо Мема добавил, что cвобода слова в Финляндии подвергается нападкам, и в этом суть нацизма: в недопустимости иных мнений.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сторонников мира с Россией преследуют и запугивают в Финляндии, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Такие люди, как я, выступающие за мир и дипломатическое решение на Украине , подвергаются преследованиям со стороны властей и запугиванию", - сказал собеседник агентства.

Мема добавил, что выступает за восстановление отношений с Российской Федерацией и прекращение предоставления военной помощи киевскому режиму.

По словам политика, Финляндия вновь "попала под влияние нацизма".

"Свобода слова в Финляндии подвергается нападкам, и в этом суть нацизма: в недопустимости иных мнений", - указал Мема.

Хельсинки Посол РФ Павел Кузнецов в начале февраля 2025 года констатировал РИА Новости, что рост русофобских настроений в Финляндии отражается и на ситуации с изучением русского языка. По мнению главы дипмиссии, местные власти демонстративно игнорируют мнение родителей, абсолютное большинство которых - финские граждане.