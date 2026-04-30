В Финляндии преследуют сторонников мира с Россией, заявил политик - РИА Новости, 30.04.2026
01:57 30.04.2026
В Финляндии преследуют сторонников мира с Россией, заявил политик

РИА Новости: Мема заявил, что в Финляндии преследуют сторонников мира с Россией

30.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема заявил, что сторонников мира с Россией преследуют и запугивают в Финляндии.
  • Армандо Мема добавил, что cвобода слова в Финляндии подвергается нападкам, и в этом суть нацизма: в недопустимости иных мнений.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сторонников мира с Россией преследуют и запугивают в Финляндии, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Такие люди, как я, выступающие за мир и дипломатическое решение на Украине, подвергаются преследованиям со стороны властей и запугиванию", - сказал собеседник агентства.
Мема добавил, что выступает за восстановление отношений с Российской Федерацией и прекращение предоставления военной помощи киевскому режиму.
По словам политика, Финляндия вновь "попала под влияние нацизма".
"Свобода слова в Финляндии подвергается нападкам, и в этом суть нацизма: в недопустимости иных мнений", - указал Мема.
Посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов в начале февраля 2025 года констатировал РИА Новости, что рост русофобских настроений в Финляндии отражается и на ситуации с изучением русского языка. По мнению главы дипмиссии, местные власти демонстративно игнорируют мнение родителей, абсолютное большинство которых - финские граждане.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
