Евродепутат обвинил Еврокомиссию в цензуре и контроле над выборами - РИА Новости, 30.04.2026
06:03 30.04.2026
Евродепутат обвинил Еврокомиссию в цензуре и контроле над выборами

Картайзер: введенные ЕК цензура и контроль над выборами, ограничивают демократию

Флаги с символикой Евросоюза
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евродепутат Фернан Картайзер обвинил Еврокомиссию в цензуре и контроле над выборами.
  • Картайзер выразил надежду на смену руководства ЕС, но отметил, что цензура и контроль затрудняют этот процесс.
БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Цензура и контроль над выборами, введенные Европейской комиссией, ограничивают демократию, заявил РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер.
"Лично я надеюсь, что нынешние руководители ЕС вскоре будут заменены в результате выборов. К сожалению, цензура и контроль над выборами, введенные Еврокомиссией, ограничивают осуществление демократии и затрудняют смену власти", - сказал агентству Картайзер.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале 2025 года выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он подчеркнул, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики.
