Вывесивший в Таллине флаг Советской Эстонии парламентарий выиграл суд
17:15 30.04.2026
Вывесивший в Таллине флаг Советской Эстонии парламентарий выиграл суд

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат парламента Эстонии Яак Валге выиграл суд против департамента полиции и погранохраны по делу о флаге Советской Эстонии.
  • Яак Валге вместе с поэтом Андресом Ауле вывесили в центре Таллина флаг Эстонской ССР, который изъяла полиция.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Депутат парламента Эстонии Яак Валге выиграл суд против департамента полиции и погранохраны по делу о флаге Советской Эстонии, который он прошлым летом установил на стене Дома писателей в Таллине, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Яак Валге, вывесивший флаг Эстонской ССР на стене Дома писателей в Старом Таллине, одержал в Харьюском уездном суде победу над Департаментом полиции и погранохраны по требованию об отмене решения о проступке", - говорится в публикации.
Кроме того, депутату возместят расходы на адвоката.
В июле 2025 года Валге вместе с поэтом Андресом Ауле вывесили в центре столицы красное знамя с серпом и молотом, а также с синей волнистой полосой, образующей шесть остроконечных волн в нижней части полотнища. Флаг, до 1990 года служивший государственным символом Эстонии как одной из 15 союзных республик, изъяла полиция. Позднее власти прибалтийской республики возбудили дело по уголовной статье о демонстрации "враждебной символики".
Парламент Эстонии в 2022 году принял закон о запрете использования "враждебной символики", который предусматривает наказание за ее публичную демонстрацию. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1,2 тысячи евро или ареста. Для юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что враждебной символикой в Эстонии считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.
