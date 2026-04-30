Вывесивший в Таллине флаг Советской Эстонии парламентарий выиграл суд

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Депутат парламента Эстонии Яак Валге выиграл суд против департамента полиции и погранохраны по делу о флаге Советской Эстонии, который он прошлым летом установил на стене Дома писателей в Таллине, сообщает телерадиокомпания ERR.

"Яак Валге, вывесивший флаг Эстонской ССР на стене Дома писателей в Старом Таллине, одержал в Харьюском уездном суде победу над Департаментом полиции и погранохраны по требованию об отмене решения о проступке", - говорится в публикации.

Кроме того, депутату возместят расходы на адвоката.

В июле 2025 года Валге вместе с поэтом Андресом Ауле вывесили в центре столицы красное знамя с серпом и молотом, а также с синей волнистой полосой, образующей шесть остроконечных волн в нижней части полотнища. Флаг, до 1990 года служивший государственным символом Эстонии как одной из 15 союзных республик, изъяла полиция. Позднее власти прибалтийской республики возбудили дело по уголовной статье о демонстрации "враждебной символики".