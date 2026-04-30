22:32 30.04.2026
СМИ: сокамерник Эпштейна раскрыл содержание его предсмертной записки

Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сокамерник Джеффри Эпштейна Николас Тартальоне обнаружил в тюрьме записку, предположительно написанную Эпштейном.
  • В записке говорилось, что следователи много месяцев изучали дело Эпштейна и «ничего не нашли», а также содержалось сообщение: «Что вы хотите, чтобы я сделал, разрыдался? Пора прощаться».
  • Записка не упоминалась в официальных расследованиях смерти Эпштейна и была засекречена федеральным судьей в рамках уголовного дела Тартальоне.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сокамерник финансиста Джеффри Эпштейна в тюрьме Нью-Йорка рассказал о содержании предполагаемой предсмертной записки бизнесмена, которая до сих пор является засекреченной, пишет газета New York Times.
Сокамерник Николас Тартальоне рассказал, что обнаружил записку в июле 2019 года, после того как Эпштейна нашли без сознания с полоской ткани на шее. Эпштейн выжил, но несколько недель спустя был найден мертвым. Судмедэксперт признал, что он покончил с собой.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Норвегия и Франция расследуют связи дипломатов с Эпштейном
27 апреля, 17:14
После июльского инцидента Эпштейна перевели в другую часть тюрьмы и поместили под наблюдение из-за риска самоубийства. Примерно в это же время, по словам Тартальоне, он нашел в камере записку, спрятанную в графическом романе. В записке говорилось, что следователи много месяцев изучали дело Эпштейна и "ничего не нашли".
"Что вы хотите, чтобы я сделал, разрыдался? Пора прощаться", - цитирует сокамерник примерное содержание записки.
По словам Тартальоне, он передал записку своим адвокатам как доказательство в случае, если бы Эпштейн продолжал утверждать, что сокамерник пытался причинить ему вред. Бывший полицейский Тартальоне был осужден в 2023 году и сейчас отбывает четыре пожизненных срока. О записке он рассказал в недавних телефонных интервью из федеральной тюрьмы в Калифонии.
Записка не упоминалась в официальных расследованиях смерти Эпштейна, включая отчет управления генерального инспектора министерства юстиции от 2023 года. Как пишет газета. записка была засекречена федеральным судьей в рамках уголовного дела самого Тартальоне и не была известна следователям по делу Эпштейна.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Экс-посол Норвегии ушла на пенсию из-за расследования ее связей с Эпштейном
19 апреля, 17:36
 
