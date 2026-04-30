СМИ: сокамерник Эпштейна раскрыл содержание его предсмертной записки

Краткий пересказ от РИА ИИ Сокамерник Джеффри Эпштейна Николас Тартальоне обнаружил в тюрьме записку, предположительно написанную Эпштейном.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сокамерник финансиста Джеффри Эпштейна в тюрьме Нью-Йорка рассказал о содержании предполагаемой предсмертной записки бизнесмена, которая до сих пор является засекреченной, пишет газета New York Times

Сокамерник Николас Тартальоне рассказал, что обнаружил записку в июле 2019 года, после того как Эпштейна нашли без сознания с полоской ткани на шее. Эпштейн выжил, но несколько недель спустя был найден мертвым. Судмедэксперт признал, что он покончил с собой.

После июльского инцидента Эпштейна перевели в другую часть тюрьмы и поместили под наблюдение из-за риска самоубийства. Примерно в это же время, по словам Тартальоне, он нашел в камере записку, спрятанную в графическом романе. В записке говорилось, что следователи много месяцев изучали дело Эпштейна и "ничего не нашли".

"Что вы хотите, чтобы я сделал, разрыдался? Пора прощаться", - цитирует сокамерник примерное содержание записки.

По словам Тартальоне, он передал записку своим адвокатам как доказательство в случае, если бы Эпштейн продолжал утверждать, что сокамерник пытался причинить ему вред. Бывший полицейский Тартальоне был осужден в 2023 году и сейчас отбывает четыре пожизненных срока. О записке он рассказал в недавних телефонных интервью из федеральной тюрьмы в Калифонии.