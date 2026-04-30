Ефимов: новая трамвайная линия появится в районе Ивановское

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 30.04.2026
Ефимов: новая трамвайная линия появится в московском районе Ивановское

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Москве начали строительство новой трамвайной линии вдоль шоссе Энтузиастов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении указывается, что протяженность линии составит около четырех километров, она пройдет от улицы Сталеваров до 3-й Владимирской улицы. Там ее интегрируют в действующую трамвайную сеть.
"В районе Ивановское появится пересадочный узел, ключевым элементом которого станет разворотное кольцо для трамваев со зданием конечной станции. Хаб объединит несколько важных инфраструктурных объектов: две перехватывающие парковки, каждая из которых будет оснащена станциями для зарядки электромобилей, а также отстойно‑разворотную площадку для автобусов и электробусов", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В свою очередь площадка для автобусов и электробусов будет оборудована зарядными станциями, добавляется в пресс-релизе.
Благодаря новой трамвайной линии улучшится транспортная доступность для 130 тысяч жителей района Ивановское.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании нового трамвайного маршрута, который пройдет от МКАД до центра.
Градостроительный комплекс МосквыМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала