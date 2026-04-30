Ефимов: новая трамвайная линия появится в районе Ивановское

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Москве начали строительство новой трамвайной линии вдоль шоссе Энтузиастов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

В сообщении указывается, что протяженность линии составит около четырех километров, она пройдет от улицы Сталеваров до 3-й Владимирской улицы. Там ее интегрируют в действующую трамвайную сеть.

"В районе Ивановское появится пересадочный узел, ключевым элементом которого станет разворотное кольцо для трамваев со зданием конечной станции. Хаб объединит несколько важных инфраструктурных объектов: две перехватывающие парковки, каждая из которых будет оснащена станциями для зарядки электромобилей, а также отстойно‑разворотную площадку для автобусов и электробусов", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В свою очередь площадка для автобусов и электробусов будет оборудована зарядными станциями, добавляется в пресс-релизе.

Благодаря новой трамвайной линии улучшится транспортная доступность для 130 тысяч жителей района Ивановское.