Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов осудил агрессию США и Израиля против Ирана.
- Белоусов заявил, что использование Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в узкокорыстных политических интересах проявилось в агрессии Израиля и США против Ирана.
- Посол подчеркнул, что государство, игнорирующее договор, совместно с действующим в его интересах государством-депозитарием ДНЯО нанесло удар по добросовестному участнику договора — Ирану.
ООН, 30 апр - РИА Новости. Американо-израильская агрессия против Ирана - пример использования Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в узкокорыстных политических интересах, заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.
"Тенденция использования ДНЯО в узкокорыстных политических интересах, никак не связанных с предметом договора, получила очередное зримое воплощение в виде неспровоцированной, неоправданной и противоправной агрессии Израиля и США против Ирана, в ходе которой многочисленным нападениям подверглись поставленные под гарантии МАГАТЭ гражданские ядерные объекты Исламской Республики Иран", - сказал посол в ходе обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия.
Белоусов подчеркнул, что трагичность происходящего для договора заключается в том, что "государство, нагло игнорирующее договор, совместно с действующим в его интересах государством-депозитарием ДНЯО" нанесли удар по добросовестному участнику договора: Ирану.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
