ВС России уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море

Отмечается, что всего с начала спецоперации уничтожены 671 украинский самолет, 284 вертолета, почти 140 тысяч беспилотников, 658 зенитных ракетных комплексов, более 29 тысяч танков и других боевых бронированных машин, 1712 боевых машин РСЗО, более 34 тысяч артиллерийских орудий и минометов, более 60 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.