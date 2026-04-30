Археолог Бутягин считает, что на Украине с ним бы "не миндальничали" - РИА Новости, 30.04.2026
17:24 30.04.2026
Археолог Бутягин считает, что на Украине с ним бы "не миндальничали"

Освобожденный археолог Бутягин: на Украине со мной бы не миндальничали

© РИА Новости / ФСБ РФ | Ученый Александр Бутягин после обмена на одного из офицеров внешней разведки Молдавии
Ученый Александр Бутягин после обмена на одного из офицеров внешней разведки Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Ученый Александр Бутягин после обмена на одного из офицеров внешней разведки Молдавии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Археолог Александр Бутягин был задержан в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму.
  • Бутягин считает, что в случае экстрадиции на Украину с ним бы «не миндальничали».
  • Ученый отметил, что у него есть «некоторые вопросы» к правовым институтам Польши.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Освобождённый из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин считает, что в случае экстрадиции на Украину с ним бы "не миндальничали".
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что двое россиян, среди которых археолог Бутягин, были обменены на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции.
Ученый Александр Бутягин после обмена на одного из офицеров внешней разведки Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
"Я думаю, (меня бы не ждало – ред.) ничего хорошего, потому что даже генеральный прокурор Украины высказался, что я виновен точно, я уже не говорю о прессе. Там бы, думаю, со мной так уже не миндальничали", - сказал Бутягин в интервью ИС "Вести".
Ученый добавил, что "в принципе, знал" о возбуждении в отношении него уголовного дела на Украине.
"Это была не стопроцентная информация, но очень вероятная", - пояснил Бутягин.
Он также признался, что у него есть "некоторые вопросы" к правовым институтам Польши, поскольку до приезда туда и задержания не встречал никаких препятствий в ряде других европейских стран.
"Стало видно, как различны страны Европы и по отношению к России, и по отношению ко мне конкретно", - отметил Бутягин.
Археолог Александр Бутягин после освобождения Польшей на пограничном пункте Переров на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
