Археолог Бутягин считает, что на Украине с ним бы "не миндальничали"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Археолог Александр Бутягин был задержан в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму.
- Бутягин считает, что в случае экстрадиции на Украину с ним бы «не миндальничали».
- Ученый отметил, что у него есть «некоторые вопросы» к правовым институтам Польши.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Освобождённый из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин считает, что в случае экстрадиции на Украину с ним бы "не миндальничали".
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что двое россиян, среди которых археолог Бутягин, были обменены на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции.
"Я думаю, (меня бы не ждало – ред.) ничего хорошего, потому что даже генеральный прокурор Украины высказался, что я виновен точно, я уже не говорю о прессе. Там бы, думаю, со мной так уже не миндальничали", - сказал Бутягин в интервью ИС "Вести".
Ученый добавил, что "в принципе, знал" о возбуждении в отношении него уголовного дела на Украине.
"Это была не стопроцентная информация, но очень вероятная", - пояснил Бутягин.
Он также признался, что у него есть "некоторые вопросы" к правовым институтам Польши, поскольку до приезда туда и задержания не встречал никаких препятствий в ряде других европейских стран.