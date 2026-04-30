Ученый Александр Бутягин после обмена на одного из офицеров внешней разведки Молдавии

Археолог Бутягин считает, что на Украине с ним бы "не миндальничали"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Освобождённый из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин считает, что в случае экстрадиции на Украину с ним бы "не миндальничали".

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что двое россиян, среди которых археолог Бутягин , были обменены на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму . В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции.

"Я думаю, (меня бы не ждало – ред.) ничего хорошего, потому что даже генеральный прокурор Украины высказался, что я виновен точно, я уже не говорю о прессе. Там бы, думаю, со мной так уже не миндальничали", - сказал Бутягин в интервью ИС "Вести".

Ученый добавил, что "в принципе, знал" о возбуждении в отношении него уголовного дела на Украине.

"Это была не стопроцентная информация, но очень вероятная", - пояснил Бутягин.

Он также признался, что у него есть "некоторые вопросы" к правовым институтам Польши, поскольку до приезда туда и задержания не встречал никаких препятствий в ряде других европейских стран.