Освобожденный из польской тюрьмы Бутягин рассказал, как его задержали

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин рассказал, что при задержании в декабре сначала принял сотрудниц спецслужбы Польши за посетительниц ресторана при гостинице, столик которых он ошибочно занял.

Условия содержания в тюрьме Варшавы, куда его поместили, Бутягин охарактеризовал как "спартанские". Ученый добавил, что при этом у него была возможность звонить родным и получать письма.

"Звонить мне было разрешено родственникам – на это дал согласие прокурор… но в силу разных обстоятельств удалось мне позвонить только на третий месяц первый раз. Последние пару месяцев я получил возможность уже созваниваться, и постоянно приходили письма… Все-таки контакты у меня были, и это меня, конечно, поддерживало", - рассказал Бутягин.