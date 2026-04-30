Освобожденный из польской тюрьмы Бутягин рассказал, как его задержали

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин рассказал, что при задержании в декабре сначала принял сотрудниц спецслужбы Польши за посетительниц ресторана при гостинице, столик которых он ошибочно занял.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Во вторник россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.
"Меня задержали утром в гостинице, я должен был читать лекцию про Помпеи, но до лекции дело не дошло. Я спустился вниз позавтракать… (одновременно – ред.) доделывал презентацию… и вижу, что на меня движутся две женщины. Первая мысль была: может, я за их столик сел? Но это были подполковник и майор ABW, это спецслужба польская, они предъявили мне свои жетоны и сказали, что хотят поговорить. Позавтракать мне уже не дали, повели в номер, обыскали… все собрали и повезли меня в их… штаб-квартиру", - рассказал Бутягин в интервью ИС "Вести".
Условия содержания в тюрьме Варшавы, куда его поместили, Бутягин охарактеризовал как "спартанские". Ученый добавил, что при этом у него была возможность звонить родным и получать письма.
"Звонить мне было разрешено родственникам – на это дал согласие прокурор… но в силу разных обстоятельств удалось мне позвонить только на третий месяц первый раз. Последние пару месяцев я получил возможность уже созваниваться, и постоянно приходили письма… Все-таки контакты у меня были, и это меня, конечно, поддерживало", - рассказал Бутягин.
Ранее Telegram-канал близких археолога сообщал, что Бутягин планирует вернуться в Петербург к пятнице. Государственный Эрмитаж сообщал, что Бутягин вскоре вернется в Петербург и продолжит научную работу.
