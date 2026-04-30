Освобожденный из польской тюрьмы Бутягин рассказал, как его задержали
14:22 30.04.2026
Освобожденный из польской тюрьмы Бутягин рассказал, как его задержали

Бутягин рассказал, что принял сотрудниц спецслужбы Польши за гостей ресторана

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкУченый Александр Бутягин после обмена на одного из офицеров внешней разведки Молдавии
Ученый Александр Бутягин после обмена на одного из офицеров внешней разведки Молдавии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский археолог Александр Бутягин рассказал, что при задержании сначала принял сотрудниц спецслужбы Польши за посетительниц ресторана при гостинице.
  • Бутягин охарактеризовал условия в тюрьме как спартанские.
  • При этом добавил, что у него была возможность звонить родным и получать письма.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин рассказал, что при задержании в декабре сначала принял сотрудниц спецслужбы Польши за посетительниц ресторана при гостинице, столик которых он ошибочно занял.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Во вторник россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с археологом Бутягиным
"Меня задержали утром в гостинице, я должен был читать лекцию про Помпеи, но до лекции дело не дошло. Я спустился вниз позавтракать… (одновременно – ред.) доделывал презентацию… и вижу, что на меня движутся две женщины. Первая мысль была: может, я за их столик сел? Но это были подполковник и майор ABW, это спецслужба польская, они предъявили мне свои жетоны и сказали, что хотят поговорить. Позавтракать мне уже не дали, повели в номер, обыскали… все собрали и повезли меня в их… штаб-квартиру", - рассказал Бутягин в интервью ИС "Вести".
Условия содержания в тюрьме Варшавы, куда его поместили, Бутягин охарактеризовал как "спартанские". Ученый добавил, что при этом у него была возможность звонить родным и получать письма.
"Звонить мне было разрешено родственникам – на это дал согласие прокурор… но в силу разных обстоятельств удалось мне позвонить только на третий месяц первый раз. Последние пару месяцев я получил возможность уже созваниваться, и постоянно приходили письма… Все-таки контакты у меня были, и это меня, конечно, поддерживало", - рассказал Бутягин.
Ранее Telegram-канал близких археолога сообщал, что Бутягин планирует вернуться в Петербург к пятнице. Государственный Эрмитаж сообщал, что Бутягин вскоре вернется в Петербург и продолжит научную работу.
Песков рассказал об обмене археолога Бутягина
