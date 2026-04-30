"Брага" – "Фрайбург": смотреть онлайн матч 1/2 финала ЛЕ 30 апреля

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Португальская "Брага" и немецкий "Фрайбург" встретятся во первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2025/26.
Во сколько начало
Встреча состоится в четверг и начнется в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
30 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
08’ • Демир Тикназ
(Виктор Гомес)
90’ • Mario Dorgeles
(Карвальо)
16’ • Винченцо Грифо