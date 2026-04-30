Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 30.04.2026

Что говорил монах Авель о судьбе России

© Depositphotos.com / Nomadsoul1Монах
© Depositphotos.com / Nomadsoul1
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В середине XVIII столетия на свет появился обычный крестьянский сын Василий. Через несколько десятилетий его имя стало синонимом страха. Его записи о будущем России до сих пор вызывают споры — особенно те, что касаются нынешнего года.
Что он предсказывал?

Человек, которого боялись цари

Василий Васильев родился 18 марта 1757 года в деревне Акулово Тульской провинции. Женился против воли, бросил семью и троих детей в 1785-м, выкупился у барина Нарышкина и ушел в монахи под именем Авель. Год прожил на Валааме, потом скитался по стране. Остановился в Николо-Бабаевском монастыре — и там написал первую книгу пророчеств.
С этого момента жизнь Авеля превратилась в бесконечный маршрут по самым мрачным казематам империи. После предсказания даты смерти императрицы Екатерины II его заточили в Шлиссельбургскую крепость. Смертную казнь заменили на пожизненное заключение в последний момент.
Новый император Павел I освободил старца, но ненадолго. После пророчества о гибели самого Павла Авель снова оказался за решеткой — сначала в Петропавловской крепости, а затем на Соловках.
При Александре I в 1812 году получил свободу, но в 1823-м его снова изолировали — теперь в Высоцком монастыре. После дерзкого побега в 1826 году поиском провидца занялась вся полиция страны. По указу императора Николая I Авель провел свои последние годы в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, где и скончался 29 ноября 1841-го.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСпасо-Евфимиев монастырь в Суздале
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Что предсказывал монах

Старец написал книгу о том, что Москву сожгут французы. В 1812 году армия Наполеона вошла в столицу и город действительно сгорел.
Предсказал смерть Александра I, восшествие на престол Николая Павловича и бунт на Сенатской площади 14 декабря 1825-го. На этот раз преследований не было: слишком поздно власти обратили внимание на его слова.

Теория столетних циклов

Авелю приписывают наблюдение, которое сегодня находит подтверждение в исторических фактах. Согласно его записям, Россия движется по "вековому кругу": каждые 100-120 лет в стране происходят радикальные перемены.
Хронология впечатляет:
  • 1825-й — восстание декабристов, попытка изменить политический строй;
  • 1917-й — революция и падение монархии спустя 92 года;
  • 2020-е годы — начало нового цикла, когда страна вновь вошла в зону глобального исторического излома.
Если опираться на эту цикличность, текущее десятилетие становится критической точкой, "узлом" истории. Исследователи полагают, что именно на это время приходится финал того самого "векового круга", о котором предупреждал Авель, предрекая России великое обновление через тяжкие испытания.

"Не поступать опрометчиво"

"В 2026-м Россию и мир ждут большие потрясения, не надо поступать опрометчиво" — эти слова приписывают монаху. Сегодня, когда Россия ведет специальную военную операцию, Запад вводит беспрецедентные санкции, а геополитическая обстановка накалена до предела, эти слова звучат актуально.
Авель говорил не только о потрясениях. Согласно его записям, после всех бедствий "рассеются тучи" и "оправится Русь". Страну приведет к "заре новой жизни" правитель, чье имя "трикратно суждено в истории российской".

Три Владимира

Исследователи уверены, "трикратное" имя — Владимир.
Первый Владимир — князь Владимир Креститель, который принес на Русь православие.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПамятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Второй Владимир — Ленин. Родился 10 апреля, но после календарной реформы большевиков день его рождения стали отмечать 22-го числа. Авель писал: "Второй будет рожден в один день, а чествовать его будут в другой".
Третий Владимир — тот, о котором монах оставил загадочные строки: "На третьем — метка судьбы. В нем спасение и счастье державы". Этот правитель принесет "новое учение", после чего на русской земле воцарятся мир и согласие.
Кто он? Сам монах Авель оставил одну подсказку: "И восстанет в изгнании Князь Великий, стоящий за сынов народа своего. Сей будет избранник Божий, и на главе его благословение. Он будет един и всем понятен, его учует самое сердце русское, <...> и он сам подтвердит свое призвание".
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала