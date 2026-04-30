Что говорил монах Авель о судьбе России

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В середине XVIII столетия на свет появился обычный крестьянский сын Василий. Через несколько десятилетий его имя стало синонимом страха. Его записи о будущем России до сих пор вызывают споры — особенно те, что касаются нынешнего года.

Что он предсказывал?

Человек, которого боялись цари

Василий Васильев родился 18 марта 1757 года в деревне Акулово Тульской провинции. Женился против воли, бросил семью и троих детей в 1785-м, выкупился у барина Нарышкина и ушел в монахи под именем Авель. Год прожил на Валааме, потом скитался по стране. Остановился в Николо-Бабаевском монастыре — и там написал первую книгу пророчеств.

С этого момента жизнь Авеля превратилась в бесконечный маршрут по самым мрачным казематам империи. После предсказания даты смерти императрицы Екатерины II его заточили в Шлиссельбургскую крепость. Смертную казнь заменили на пожизненное заключение в последний момент.

Новый император Павел I освободил старца, но ненадолго. После пророчества о гибели самого Павла Авель снова оказался за решеткой — сначала в Петропавловской крепости, а затем на Соловках.

При Александре I в 1812 году получил свободу, но в 1823-м его снова изолировали — теперь в Высоцком монастыре. После дерзкого побега в 1826 году поиском провидца занялась вся полиция страны. По указу императора Николая I Авель провел свои последние годы в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, где и скончался 29 ноября 1841-го.

Что предсказывал монах

Старец написал книгу о том, что Москву сожгут французы. В 1812 году армия Наполеона вошла в столицу и город действительно сгорел.

Предсказал смерть Александра I, восшествие на престол Николая Павловича и бунт на Сенатской площади 14 декабря 1825-го. На этот раз преследований не было: слишком поздно власти обратили внимание на его слова.

Теория столетних циклов

Авелю приписывают наблюдение , которое сегодня находит подтверждение в исторических фактах. Согласно его записям, Россия движется по "вековому кругу": каждые 100-120 лет в стране происходят радикальные перемены.

Хронология впечатляет:

1825-й — восстание декабристов, попытка изменить политический строй;

1917-й — революция и падение монархии спустя 92 года;

2020-е годы — начало нового цикла, когда страна вновь вошла в зону глобального исторического излома.

Если опираться на эту цикличность, текущее десятилетие становится критической точкой , "узлом" истории. Исследователи полагают, что именно на это время приходится финал того самого "векового круга", о котором предупреждал Авель, предрекая России великое обновление через тяжкие испытания.

"Не поступать опрометчиво"

"В 2026-м Россию и мир ждут большие потрясения, не надо поступать опрометчиво" — эти слова приписывают монаху. Сегодня, когда Россия ведет специальную военную операцию, Запад вводит беспрецедентные санкции, а геополитическая обстановка накалена до предела, эти слова звучат актуально.

Авель говорил не только о потрясениях. Согласно его записям , после всех бедствий "рассеются тучи" и "оправится Русь". Страну приведет к "заре новой жизни" правитель, чье имя "трикратно суждено в истории российской".

Три Владимира

Первый Владимир — князь Владимир Креститель, который принес на Русь православие.

Второй Владимир — Ленин. Родился 10 апреля, но после календарной реформы большевиков день его рождения стали отмечать 22-го числа. Авель писал : "Второй будет рожден в один день, а чествовать его будут в другой".

Третий Владимир — тот, о котором монах оставил загадочные строки: "На третьем — метка судьбы. В нем спасение и счастье державы". Этот правитель принесет "новое учение", после чего на русской земле воцарятся мир и согласие.