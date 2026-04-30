Рейтинг@Mail.ru
Судейский скандал в ЛЧ: "Арсеналу" не дали победить в Мадриде?
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:11 30.04.2026 (обновлено: 03:18 30.04.2026)
Судейский скандал в ЛЧ: "Арсеналу" не дали победить в Мадриде?

"Атлетико" сыграл вничью с "Арсеналом" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Деклан Райс в матче ЛЧ против "Атлетико"
© REUTERS / Isabel Infantes
Читать в
MaxДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Лондонский "Арсенал" на выезде сыграл вничью с мадридским "Атлетико" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Встреча, несмотря на опасения фанатов, получилась яркой, а ее самым запоминающимся моментом стал эпизод с не назначенным в ворота хозяев пенальти на последних минутах противостояния.

"Похмелье" после великого спектакля

Да, вторничная встреча "ПСЖ" Матвея Сафонова с "Баварией" получилась эпичнейшей! Девять голов на двоих, несколько исторических рекордов, постоянный перехват инициативы и, что не менее важно, продолжение праздника в следующую среду.
Ведь в этой паре еще ничего не ясно.
На фоне первого полуфинала, называемого "скрытым финалом", второй ожидаемо померк. Совсем не ждали от "Атлетико" и "Арсенала" аналогичной феерии на поле, хотя, конечно, обе команды более чем заслужили повоевать за путевку в Будапешт. Мадридцы с Диего Симеоне выбили в четвертьфинале саму "Барселону", а "канониры" Микеля Артеты пускай и растеряли преимущество в золотой гонке Английской премьер-лиги (АПЛ), зато в ЛЧ остаются непобежденными с пятью пропущенными мячами в 12 матчах. Впечатляет.
Пара важных деталей о сегодняшнем матче: англичане и испанцы ни разу не побеждали в Лиге чемпионов — три поражения в финалах на двоих (в 2014 и 2016 годах мадридцы проиграли "Реалу", а англичане — в 2006-м "Барсе"). Также отметим, что на официальном уровне "Атлетико" и "Арсенал" сыграли всего три раза. В 2018 году "матрасники" прошли лондонцев в полуфинале Лиги Европы, а в прошлом октябре на общем этапе ЛЧ испанцы были разгромлены со счетом 0:4.

Наши ожидания не оправдались

Не сказать, что первый тайм получился скучным. Моменты у команд были, однако опасных — единицы. На старте запомнился лишь удар чемпиона мира Хулиана Альвареса издали, после которого вратарь "Арсенала" Давид Райя вытащил мяч из угла. За первые 42 минуты команды сподобились лишь на одно попадание в створ.
Хорошо хоть концовка тайма получилась яркой: Давид Ганцко откровенно толкнул Виктора Дьёкереша в штрафной "Атлетико", и заработавший фол швед уверенно пенальти реализовал, пробив Яна Облака. Так "Арсенал" сделал серьезную заявку на то, чтобы сохранить ноль в графе "поражения" и улететь из Мадрида как минимум с ничьей — совсем не впечатлила атака "Атлетико".
Виктор Дьёкереш
Но рано похоронили "Атлетико": во втором тайме "матрасники" раскрепостились и начали осаду владений "Арсенала". Альварес опасно бил со штрафного, Адемола Лукман и легенда клуба Антуан Гризманн проверяли Райю. И снова пенальти! Мяч попал в руку Бену Уайту, и судья Данни Маккели после просмотра видеоповтора указал на "точку". Хулиан Альварес зарядил со страшной силой — 1:1, без шансов для испанского кипера.
Чем дальше, тем тяжелее "Арсеналу": Гризманн попал в крестовину, а затем рикошет помешал французу во второй раз огорчить лондонский клуб, ошарашенный таким напором хозяев. Защита не поспевала за сумасшедшим темпом мадридцев — еще два момента у Лукмана! То мажет нигериец, то в Райю попадает. Странно, что с таким напором "Атлетико" не только не смог забить второй, но еще и чудом унес ноги.
Лига чемпионов УЕФА
29 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Атлетико Мадрид
1 : 1
Арсенал
56‎'‎ • Хулиан Альварес (П)
44‎'‎ • Виктор Дьекереш (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
И какая же драма нас ждала в концовке: "Атлетико" чуть не наказали вторым пенальти. Хотя как будто должны были наказать, потому что проваливший матч Ганцко воткнул ногу в бутсу Эберечи Эзе. Как мог арбитр после просмотра VAR отменить назначенный 11-метровый? Нарушение увидели все, кроме Маккели, — это судейский скандал.
Не забудем и об ударе Кристиана Москеры, пришедшегося в Облака, и залпе Деклана Райса рядом со штангой. Концовка осталась за "Арсеналом", хоть и огрызнулся Науэль Молина, отправивший мяч чуть выше перекладины.

В мае будет огненное шоу!

Как и в паре "ПСЖ" — "Бавария", участники матча на стадионе "Метрополитано" сохранили интригу до встречи в Лондоне 5 мая. Рискнем предположить, что у "Арсенала" шансов выйти в финал побольше (как-никак ответную встречу проведут в родных стенах), однако мадридцы уже не раз доказывали, что в их матчах возможен любой исход. Чем не пример такому утверждению гостевая встреча с "Барсой", закончившаяся сенсационным счетом 0:2?
ФутболСпортСпорт — видеоАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортМикель АртетаДиего СимеонеАтлетико (Мадрид)БаварияЛига чемпионов 2025-2026Хулиан АльваресДавид ГанцкоАнтуан ГризманнВиктор Дьекереш
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    30.04 16:30
    Авангард
    Локомотив
  • Теннис
    30.04 17:00
    Х. Баптист
    М. Андреева
  • Футбол
    30.04 22:00
    Брага
    Фрайбург
  • Футбол
    30.04 22:00
    Райо Вальекано
    Страсбур
  • Футбол
    30.04 22:00
    Шахтер Донецк
    Кристал Пэлас
  • Футбол
    30.04 22:00
    Ноттингем Форрест
    Астон Вилла
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала