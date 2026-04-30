Судейский скандал в ЛЧ: "Арсеналу" не дали победить в Мадриде?

Лондонский "Арсенал" на выезде сыграл вничью с мадридским "Атлетико" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Встреча, несмотря на опасения фанатов, получилась яркой, а ее самым запоминающимся моментом стал эпизод с не назначенным в ворота хозяев пенальти на последних минутах противостояния.

"Похмелье" после великого спектакля

Да, вторничная встреча "ПСЖ" Матвея Сафонова с "Баварией" получилась эпичнейшей! Девять голов на двоих, несколько исторических рекордов, постоянный перехват инициативы и, что не менее важно, продолжение праздника в следующую среду.

Ведь в этой паре еще ничего не ясно.

На фоне первого полуфинала, называемого "скрытым финалом", второй ожидаемо померк. Совсем не ждали от "Атлетико" и "Арсенала" аналогичной феерии на поле, хотя, конечно, обе команды более чем заслужили повоевать за путевку в Будапешт. Мадридцы с Диего Симеоне выбили в четвертьфинале саму "Барселону", а "канониры" Микеля Артеты пускай и растеряли преимущество в золотой гонке Английской премьер-лиги (АПЛ), зато в ЛЧ остаются непобежденными с пятью пропущенными мячами в 12 матчах. Впечатляет.

Пара важных деталей о сегодняшнем матче: англичане и испанцы ни разу не побеждали в Лиге чемпионов — три поражения в финалах на двоих (в 2014 и 2016 годах мадридцы проиграли "Реалу", а англичане — в 2006-м "Барсе"). Также отметим, что на официальном уровне "Атлетико" и "Арсенал" сыграли всего три раза. В 2018 году "матрасники" прошли лондонцев в полуфинале Лиги Европы, а в прошлом октябре на общем этапе ЛЧ испанцы были разгромлены со счетом 0:4.

Наши ожидания не оправдались

Не сказать, что первый тайм получился скучным. Моменты у команд были, однако опасных — единицы. На старте запомнился лишь удар чемпиона мира Хулиана Альвареса издали, после которого вратарь "Арсенала" Давид Райя вытащил мяч из угла. За первые 42 минуты команды сподобились лишь на одно попадание в створ.

Хорошо хоть концовка тайма получилась яркой: Давид Ганцко откровенно толкнул Виктора Дьёкереша в штрафной "Атлетико", и заработавший фол швед уверенно пенальти реализовал, пробив Яна Облака. Так "Арсенал" сделал серьезную заявку на то, чтобы сохранить ноль в графе "поражения" и улететь из Мадрида как минимум с ничьей — совсем не впечатлила атака "Атлетико".

Но рано похоронили "Атлетико": во втором тайме "матрасники" раскрепостились и начали осаду владений "Арсенала". Альварес опасно бил со штрафного, Адемола Лукман и легенда клуба Антуан Гризманн проверяли Райю. И снова пенальти! Мяч попал в руку Бену Уайту, и судья Данни Маккели после просмотра видеоповтора указал на "точку". Хулиан Альварес зарядил со страшной силой — 1:1, без шансов для испанского кипера.

Чем дальше, тем тяжелее "Арсеналу": Гризманн попал в крестовину, а затем рикошет помешал французу во второй раз огорчить лондонский клуб, ошарашенный таким напором хозяев. Защита не поспевала за сумасшедшим темпом мадридцев — еще два момента у Лукмана! То мажет нигериец, то в Райю попадает. Странно, что с таким напором "Атлетико" не только не смог забить второй, но еще и чудом унес ноги.

И какая же драма нас ждала в концовке: "Атлетико" чуть не наказали вторым пенальти. Хотя как будто должны были наказать, потому что проваливший матч Ганцко воткнул ногу в бутсу Эберечи Эзе. Как мог арбитр после просмотра VAR отменить назначенный 11-метровый? Нарушение увидели все, кроме Маккели, — это судейский скандал.

Не забудем и об ударе Кристиана Москеры, пришедшегося в Облака, и залпе Деклана Райса рядом со штангой. Концовка осталась за "Арсеналом", хоть и огрызнулся Науэль Молина, отправивший мяч чуть выше перекладины.

В мае будет огненное шоу!