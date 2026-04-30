Голливудский актер рассказал, почему переехал и остался в России

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Он снимался в "Стражах галактики" и "Человеке-пауке", шутил на съемочной площадке с Дженнифер Энистон. Объездил пол-Европы, выступая с пантомимой в театрах Парижа и Мадрида.

Что заставило голливудского актера Рэнди Кинга отказаться от карьеры в США и получить российское гражданство?

Первый контакт

Рэнди Кинг родился в крошечном городке в штате Алабама, стал миссионером американской протестантской церкви. В начале 90-х в церкви обсуждали, куда можно поехать с миссией.

"По какой-то причине Россия просто всплыла у меня в голове. Я сказал: я хочу поехать", — рассказывает он в интервью каналу Russian Road. Вспоминая первое впечатление от русского языка, Рэнди смеется: "Честно говоря, я подумал, что все злятся друг на друга. Как будто вечно ссорятся. А это просто язык такой".

"Россия просто забрала мое сердце. Когда мои десять дней тут закончились, я сел в самолет в Москве. Было тяжело в него садиться, я не хотел этого делать. И когда мы улетали, в течение двух часов я сидел в самолете и плакал, потому что мне надо было уехать", — рассказывает Кинг.

После этого он возвращался в Россию каждый год. В 2000-м переехал, жил до 2011 года, затем на пять лет вернулся в США. В 2016-м снова приехал — и остался: "Дело было не в еде, не в культуре, а в людях. Я влюбился в русских людей. Или, как говорят, в русскую душу".

Параллельно с жизнью в России Кинг продолжал сниматься в Голливуде. В "Новогоднем корпоративе" с Дженнифер Энистон его даже выбрали на роль русского мафиози.

Культурный шок наоборот

Кинг считает, что между русскими и американцами не так уж много различий. Но есть один момент, который кардинально отличает две культуры: "Русские всегда скажут вам то, что они думают. Они честные".

А вот американцы, по его наблюдениям, устроены иначе. "Американцы очень хорошо умеют надевать маску, всегда улыбаясь. <...> И надевают такую американскую улыбку, когда улыбается только нижняя часть лица. А глаза мертвые. Это очень по-американски", — делится Рэнди.

Жизнь в коробке

Сейчас Кинг живет в Иваново. Москва ему не подходит: слишком большая. А здесь — в самый раз.

"Недавно я был в Америке, навещал своих детей. У меня четверо детей — сын и три дочери. И у меня 12 внуков. Я был в городе, где я родился и вырос. И я знаю, если бы я там остался, я, вероятно, никогда бы не добился того, что я имею на данный момент", — размышляет Рэнди.

"Я свободнее в России. Я свободнее в своем искусстве. Свободнее в выражении себя. В Америке я как будто жил в коробке. Теперь нет. Я могу быть тем, кем захочу", — объясняет он.

Баня, веник и настоящая дружба

В России у Кинга есть партнер по бизнесу — Сергей Сорокин. Сначала Сергей был его переводчиком. Когда Рэнди ездил по городам России с пантомимой, Сергей сопровождал его, потом начал выступать с ним. Так переводчик стал партнером, а партнер — другом.

Сергей вспоминает, как знакомил американца с русской культурой.

"Обрусел? Я его сам "обрушал". В деревню русскую привез. Баня — первое переживание у него там было. Конечно, он маленько опешил", — смеется Сергей.

"Друзья, которые у меня здесь есть, — говорит Рэнди, — настоящие друзья, которые заботятся обо мне, и я забочусь о них. И мы вдохновляем друг друга и присматриваем друг за другом".

Выбор сделан

Когда началась спецоперация, посольство США разослало уведомление американским гражданам: "Вам нужно покинуть Россию прямо сейчас". Дети Кинга, живущие в Штатах, умоляли его вернуться. Новости, которые они слышали, рисовали катастрофическую картину. Но он остался.

"Русские говорили мне, что я больший патриот России, чем многие русские. Никто не смеет плохо говорить о России рядом со мной. Я ее защищаю", — улыбается актер.

Родители не одобрили его переезд. "Есть политические разногласия, но это не значит, что мы не можем быть друзьями. Это то, что мой отец никак не мог преодолеть. Эту пропаганду", — говорит Рэнди.