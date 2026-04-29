В Госдуме призвали не обвинять Исинбаеву заранее в неуплате долгов - РИА Новости Спорт, 29.04.2026
11:13 29.04.2026 (обновлено: 11:24 29.04.2026)
В Госдуме призвали не обвинять Исинбаеву заранее в неуплате долгов

Журова: в ситуации с долгами Исинбаевой надо очень четко разобраться

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Журова призвала разобраться в ситуации с долгами Елены Исинбаевой.
  • На Исинбаеву подали в суд за задолженность по оплате счетов за коммунальные услуги в размере 440 тысяч рублей, также ФНС выставила ей счет в размере 920 тысяч рублей.
  • Журова выразила сомнения в достоверности информации о долгах Исинбаевой и призвала к осторожности в интерпретации подобных ситуаций.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что следует четко разобраться в ситуации с якобы существующими долгами не проживающей в России двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой.
Ранее Life сообщил, что на Исинбаеву подали в суд за задолженность по оплате счетов за коммунальные услуги в размере 440 тысяч рублей. Отмечается, что проживающая с семьей в Испании спортсменка третий год не оплачивает коммунальные услуги за квартиры в Москве. Сумма задолженности по ЖКУ за два жилья выросла до 440 тысяч рублей. По данным источника издания, Исинбаева также рискует получить блокировку по своим банковским счетам в России. Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила спортсменке счет в размере 920 тысяч рублей. Ранее Исинбаева уже получала блокировку за неуплату 1,5 миллиона, прыгунье с шестом понадобилась два месяца на закрытие долга.
"Не знаю, чем это вызвано, может быть, это связано с обычной безалаберностью. У меня тоже есть некоторые знакомые, которые по каким-то причинам имеют некие задолженности. Но появление этой заметки для меня странновато. По Лене долгое время было молчание, и вдруг она дает интервью, более-менее объясняющее, почему она уехала из России. И почти сразу после этого вышла эта информация. Я не верю, что это сделано не специально. Думаю, что это информационное использование ситуации. И возникает вопрос: есть ли этот долг или это идет из старых источников?" - сказала Журова.
"Обо мне недавно одно издание написало неправду, я аккуратно спросила их: скажите мне источник информации. А обо мне уже появилась тысяча ужасных комментариев. Они ответили, что у них нет источника, и они дадут опровержение. Дали, и под ним снова идут оскорбительные вещи. Я не говорю, есть ли у Лены долги или нет, но откуда журналисты об этом знают? Про одну мою известную коллегу в СМИ написали, что она не платит налог на машину. А она продала ее четыре года назад, и где-то в какой-то базе прошла информация, что автомобиль принадлежит ей. К этой ситуации надо относиться очень осторожно. Может быть, Лена эту квартиру продала и у нее уже другие собственники. Или она ее сдает, и те люди не платят, такая же ситуация тоже возможна", - добавила собеседница агентства.
Исинбаева дважды становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом (в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине). На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.
