Члены НАТО и ЕС обостряют конфронтацию с Россией, заявила Жданова

ВЕНА, 29 апр - РИА Новости. Государства-члены НАТО и ЕС продолжают поставлять вооружения, военную технику и развединформацию, тем самым обостряя дальнейшую конфронтацию с Россией, и дестабилизируют континентальную безопасность, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Государства – члены НАТО и ЕС в нарушение принятых в рамках ОБСЕ военно-политических обязательств... продолжают поставлять вооружения, военную технику, разведывательную информацию, направлять инструкторов и военных советников для обеспечения боеспособности киевского режима. Тем самым они обостряют дальнейшую конфронтацию с Россией", - сказала дипломат на 1134-м заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду.
По ее словам, как следствие, эти государства целенаправленно дестабилизируют континентальную безопасность.
"Потенциальные политико-дипломатические усилия в этот план явно не вписываются", - заключила Жданова.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.