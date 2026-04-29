Члены НАТО и ЕС обостряют конфронтацию с Россией, заявила Жданова

ВЕНА, 29 апр - РИА Новости. Государства-члены НАТО и ЕС продолжают поставлять вооружения, военную технику и развединформацию, тем самым обостряя дальнейшую конфронтацию с Россией, и дестабилизируют континентальную безопасность, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.