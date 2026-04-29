На Западе предрекли скорый конец Зеленскому
18:17 29.04.2026 (обновлено: 19:52 29.04.2026)
На Западе предрекли скорый конец Зеленскому

Spectator: затягивание конфликта может привести к уходу Зеленского с поста

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продолжающиеся боевые действия вызывают все больше недовольства в украинском обществе.
  • По данным Киевской школы экономики, лишь 20% украинцев заявляют, что проголосуют за Зеленского на следующих выборах.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Продолжающиеся боевые действия вызывают все больше недовольства в украинском обществе, пишет журнал The Spectator.
"Украина страдает от боевых действий. По всей территории отключают электричество, а мобилизация проводится во всех регионах. Несмотря на то, что недавно призывной возраст увеличили, ВСУ сталкиваются с острой нехваткой личного состава. Причем ситуацию усугубляет массовое дезертирство: официально зарегистрировано более 300 тысяч случаев самовольного отсутствия", — говорится в публикации.
Также отмечается, что широко распространенная практика "бусификации", когда не желающих уходить в армию граждан силой затаскивают в автобусы, стала "главным объектом народного гнева".
"По данным Киевской школы экономики, лишь 20% украинцев заявляют, что проголосуют за Зеленского на следующих выборах — настолько высок уровень недовольства. <…> Ситуация на внутреннем фронте может, в конечном счете, оказаться более важным стимулом для мира, нежели любые события на поле боя", — резюмируется в статье.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая 2024 года действует закон об усилении мобилизации.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для поимки граждан.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ЛубинецДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныООН
 
 
