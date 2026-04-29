Экс-премьер Украины раскрыл, как Нетаньяху унизил Зеленского
17:31 29.04.2026 (обновлено: 23:50 29.04.2026)
Экс-премьер Украины раскрыл, как Нетаньяху унизил Зеленского

Азаров: скандал с зерном говорит о напряженности между Зеленским и Нетаньяху

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что угрозы Владимира Зеленского ввести санкции против Израиля свидетельствуют о разладе между ним и премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.
  • По мнению Азарова, Нетаньяху не принимает Зеленского как руководителя и государственного деятеля.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского ввести санкции против Тель-Авива свидетельствуют о разладе между главой киевского режима и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, считает экс-премьер Украины Николай Азаров.
"Скандал с закупкой зерна Израилем — уже не первое свидетельство определенной напряженности в отношениях между киевским режимом и Израилем. Нетаньяху не брал трубку, когда Зеленский пытался до него дозвониться. Отказывался с ним разговаривать, отказывался принимать его, последний год по крайней мере", — отметил он в Telegram-канале.
По мнению политика, чувствуется, что Нетаньяху не воспринимает Зеленского как руководителя и государственного деятеля. Кроме того, Азаров подчеркнул, что Зеленский вызывает неприятие не только у израильского премьер-министра.
Ранее во вторник глава киевского режима пригрозил Израилю санкциями за импорт зерна якобы из новых российских регионов.
В понедельник корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что разгрузка в порту Хайфы судна Panormitis с пшеницей может привести к кризису в отношениях между Киевом и Тель-Авивом. Позднее в этот же день МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ему ноты протеста.
В свою очередь, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко отреагировал на претензии Киева, заявив, что подобные обвинения не имеют под собой оснований.
