Мерц заявил, что готовился к встрече с Трампом, изучая провал Зеленского

БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готовился к встрече с президентом США Дональдом Трампом, изучая провал Владимира Зеленского в Белом доме.

"Я всегда настраиваюсь на своих собеседников", - добавил Мерц. По словам немецкого канцлера, он старается поддерживать хорошие личные отношения с американским президентом, и считает, что пока ему это удается.