Мерц заявил, что готовился к встрече с Трампом, изучая провал Зеленского
13:05 29.04.2026
© REUTERS / Teresa Kroeger
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готовился к встрече с президентом США Дональдом Трампом, изучая провал Владимира Зеленского в Белом доме.
  • Мерц старается поддерживать хорошие личные отношения с американским президентом и считает, что пока ему это удается.
БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готовился к встрече с президентом США Дональдом Трампом, изучая провал Владимира Зеленского в Белом доме.
"Я изначально говорю себе, что вести спорную дискуссию в такой атмосфере не имеет смысла. Я наблюдал за теми, кто пытался это делать, и они оказывались не в лучшем положении", - заявил Мерц в интервью изданию Spiegel, рассказывая о встрече с Трампом в Овальном кабинете.
Отвечая на вопрос, изучал ли он выступление Владимира Зеленского, канцлер ответил: "Разумеется".
"Я всегда настраиваюсь на своих собеседников", - добавил Мерц. По словам немецкого канцлера, он старается поддерживать хорошие личные отношения с американским президентом, и считает, что пока ему это удается.
Мерц также прокомментировал свое молчание после резких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Мадрида.
"Я не собираюсь вступать в дискуссии об Испании или Великобритании перед прессой в Овальном кабинете. За закрытыми дверями я сказал президенту, что обе эти страны являются надёжными партнёрами по НАТО, которых нам не следует терять", - сказал канцлер.
Ранее Мерц заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом, что Берлин вместе с другими странами-членами НАТО продолжит попытки убедить Испанию довести свои расходы на оборону до 5% ВВП.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
