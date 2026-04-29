На Западе забили тревогу из-за поступка короля Швеции в отношении Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ларс Берн заявил, что встреча короля Швеции с Владимиром Зеленским перешла красную черту и придает законность украинскому лидеру, что недостойно монарха.
- Он также отметил, что траты на Украину ухудшают ситуацию с безопасностью в Швеции и настраивают Россию против страны.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Король Швеции Карл XVI Густав перешел красную черту, встретившись с Владимиром Зеленским, заявил Ларс Берн на SwebbTV.
"На сей раз, как мне кажется, он перешел красную черту. Это ужасно, ведь своим визитом как бы придал законности этому человеку. Кошмар! Это недостойно монарха и двора", — сказал он.
"На сей раз, как мне кажется, он перешел красную черту. Это ужасно, ведь своим визитом как бы придал законности этому человеку. Кошмар! Это недостойно монарха и двора", — сказал он.
Берн добавил, что все эти миллиарды, потраченные на Украину, лишь ухудшают ситуацию с безопасностью в Швеции. Разумеется, это лишь настраивает Россию против Швеции и обостряет ее неприязнь к этой стране, подчеркнул аналитик.
При этом он отметил, что никто во всей политической элите даже не осмеливается об этом заговорить.
В апреле король Швеции и глава МИД Марии Мальмер Стенергард приехали с визитом на Украину. Мэр Львова Андрей Садовой во время приветствия оговорился, обратившись к королю как "Ваша чрезвычайность" вместо "Ваше высочество".
При этом он отметил, что никто во всей политической элите даже не осмеливается об этом заговорить.
В апреле король Швеции и глава МИД Марии Мальмер Стенергард приехали с визитом на Украину. Мэр Львова Андрей Садовой во время приветствия оговорился, обратившись к королю как "Ваша чрезвычайность" вместо "Ваше высочество".