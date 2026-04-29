"Может потерять все": на Западе сообщили о неожиданном ударе по Зеленскому - РИА Новости, 29.04.2026
05:21 29.04.2026 (обновлено: 05:23 29.04.2026)
"Может потерять все": на Западе сообщили о неожиданном ударе по Зеленскому

Spectator: бегство депутатов Рады с Украины серьезно угрожает власти Зеленского

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Бегство депутатов Рады с Украины серьезно угрожает власти Владимира Зеленского, пишет британский журнал Spectator.
"После начала конфликта Зеленский правил без выборов в условиях военного положения. Но череда побегов означает, что вскоре он может потерять все свое (парламентское. — Прим. ред.) большинство. Сообщается, что один депутат бежал в Канаду в прошлом месяце. Если уедет еще один, Зеленский потеряет большую часть своего влияния и в конечном итоге будет вынужден искать коалицию", — указывается в материале.
Автор статьи также напомнил, что на фоне происходящих внутриполитических проблем на Украине в местом политикуме все чаще звучат призывы о возобновлении переговоров с Россией.
В марте бывший актер студии "Квартал 95" и депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, более известный как Юзик, сбежал с Украины в Испанию на следующий день после допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) по делу о взятках депутатам за голосования.
В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере Украины. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли из страны.

Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.

Выезд за границу всем чиновникам, представителям центральной и местной власти, а также прокурорам на Украине был запрещен 23 января 2023 года. Единственной возможностью легально пересечь государственную границу для этих лиц была названа командировка.
