В Зеленограде мальчик погиб, запрыгнув на щетку уборочного трактора

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мальчик запрыгнул на щетку уборочного трактора, который подметал дорогу в Зеленограде, и погиб, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным... мальчик запрыгнул на щетку уборочного трактора, который осуществлял прометание проезжей части. В результате произошедшего ребенок погиб", - говорится в сообщении.
На месте дорожной аварии в Зеленограде работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
