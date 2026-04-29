В Минздраве рассказали о симптомах клещевого боррелиоза

Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Симптомы, похожие на проявления гриппа, наблюдаются в начале клещевого боррелиоза, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"Опасность клещевого боррелиоза связана не только с возможными последствиями. В начале заболевания наблюдаются симптомы, похожие на проявления гриппа: высокая температура, ломота в мышцах и суставах, слабость, тошнота, кашель, в связи с чем затрудняется своевременная постановка диагноза и начало лечения", - сказал Чуланов журналистам.

Он добавил, что клещи являются переносчиками ряда опасных заболеваний, в число которых входят клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой энцефалит, эрлихиозы, крымская и омская геморрагические лихорадки и другие инфекции.

"Характерным симптомом клещевого боррелиоза является покраснение в форме пятна, которое с течением времени увеличивается в размерах и бледнеет, образуя форму светлого кольца. Но в некоторых случаях пятно может отсутствовать", - сказал Чуланов журналистам.

Он добавил, что при своевременно начатой терапии длительность заболевания составляет от трех дней до одного месяца и заканчивается полным выздоровлением.

"Вакцины против клещевого боррелиоза отсутствуют, в связи с чем ключевую роль в профилактике этого заболевания играет защита от клещей", - отметил эксперт.

Специалист рекомендовал при прогулке на природе носить головные уборы, закрытую обувь и одежду, желательно однотонную светлых оттенков, заправлять рубашку в брюки, брюки в носки. Желательны тугой высокий ворот и плотные манжеты.

"Наиболее часто на территории Российской Федерации регистрируют случаи заболевания клещевым боррелиозом. В 2025 году было зарегистрировано более 9,5 тысячи случаев заболевания, что в пять раз больше по сравнению с клещевым энцефалитом – второй наиболее распространенной в нашей стране инфекции, передаваемой клещами", - сказал он журналистам.

Эксперт уточнил, что клещевой боррелиоз входит в группу природно-очаговых заболеваний, вызываемых различными видами боррелий из комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato, передающихся иксодовыми клещами.

Заражение происходит в результате присасывания клеща или при его раздавливании и последующем механическом переносе возбудителя на слизистые оболочки или поврежденную кожу.