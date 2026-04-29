Что Феофан Затворник говорил о будущем России

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Епископ Феофан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, неожиданно подал в отставку. Он уехал в Вышенскую пустынь, заперся в келье, откуда не выходил 22 года, оставляя только пророчества.
Что говорил святитель? В чем видел главную угрозу России?
Двадцать пять лет служения Церкви
Святитель Феофан Затворник, в миру Георгий Васильевич Говоров, родился 10 января 1815-го в селе Чернава Орловской губернии. Помимо Георгия, в семье было еще три дочери и три сына.
В 1823 году Георгий поступил в Ливенское духовное училище. Через шесть лет в числе лучших учеников он был переведен в Орловскую духовную семинарию, а по ее окончании его направили в Киев. Здесь, в атмосфере академической науки и духовной жизни Киево-Печерской лавры, он окончательно утвердился в решении посвятить себя Церкви. В 1841-м принял постриг с именем Феофан.
После 25-летнего служения Церкви на различных поприщах святитель подал прошение в Святейший синод об увольнении его на покой с правом пребывания в Вышенской пустыни Тамбовской епархии. Ходатайство было удовлетворено, и 17 июля 1866 года он был освобожден от управления епархией и назначен настоятелем пустыни.
Жизнь в затворе
После пасхальных дней 1872-го святитель Феофан оборвал контакты с людьми, перестал ходить в монастырский храм на богослужение и затворился в отдельном флигеле. Однако он не отгородился от мира, отвечая на многочисленные письма разным лицам, обращавшимся к святителю с вопросами, просьбой о помощи и наставлениях.
Ежедневно почта приносила от 20 до 40 писем, при этом епископ Феофан обязательно отвечал на каждое из них. Он отмечал: "Писать — это служба Церкви нужная. Лучшее употребление дара писать и говорить есть обращение его на вразумление грешников".
Монах
Жить по-инославному
С тревогой он наблюдал, как русское общество второй половины XIX века слепо копирует европейские моды, идеи и пороки.
"Завязли в грязи западной по уши, и все хорошо", — писал он. "Есть очи, но не видим; есть уши, но не слышим; и сердцем не разумеем".
Повальное увлечение Западом святитель Феофан считал опасным не только для веры и нравственности человека, но и для всего Российского государства. Как и сто лет назад, у нас часто примеряют "костюмы, сшитые на западный манер".
"Все нынешнее западное образование <…> пропитано языческими началами, враждебными христианству. Всякий, кто касается его и сколько-нибудь сродняется с ним, становится больше или меньше враг Христу", — писал святитель.
В этом контексте с особой остротой звучит его призыв в "Слове на Покров Пресвятой Богородицы" 1 октября 1863 года: "Перестаньте жить по-французски и по-инославному и опять воспримите благочестную, православно-христианскую жизнь!"
Предвидел революцию
Многие слова святителя, исполненные горечью и болью за Россию, звучат поистине пророчески, если вспомнить о грозных и страшных событиях, захлестнувших Россию в начале XX века.
Он видел, что вера слабеет, что "зловерие и неверие поднимают голову", что "попы всюду спят" и "через поколение, много через два иссякнет наше православие".
"Выходит, что и мы на пути к революции", — писал святитель.
События Октябрьской социалистической революции в Москве. Колонна революционно настроенных солдат с лозунгом "Коммунизм" идет по Никольской улице, 1917 год
События Октябрьской социалистической революции в Москве. Колонна революционно настроенных солдат с лозунгом "Коммунизм" идет по Никольской улице, 1917 год
При этом Феофан прекрасно знал и понимал Запад, разбирался в европейской политике — потому так резко критиковал. Он видел, что русская элита берет у Европы не лучшее, а самое поверхностное и разрушительное.
"Самые крайние выводы самых односторонних западных мыслителей смело выдаются за последнее слово просвещения", — писал он.