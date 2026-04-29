Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности

© Фото : Пресс-служба правительства Самарской области/И; МакеевГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в среду провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность", сообщает пресс-служба регионального правительства.
В мероприятии принял участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, председатель комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев и другие.
"Вопросы, вынесенные в повестку, имеют прикладной характер и требуют точечной настройки — в нормативной базе, механизмах поддержки, регулировании рынков и координации действий федеральных органов исполнительной власти, регионов и бизнеса по линии беспилотных летательных аппаратов, химии, системных вопросов поддержки отечественной промышленности", - отметил Федорищев.
Значительная часть повестки заседания была связана с развитием и ускоренным внедрением беспилотных технологий.
Участники предметно обсудили ограничения, влияющие на производство и эксплуатацию БАС, меры по их послаблению, предложения по развитию отечественной линейки двигательных установок. Отдельное внимание было уделено вопросам регистрации, учета и эксплуатации агробеспилотников, сертификации отечественных разработок. Координация всей системы регулирования и развития отрасли БАС идет в рамках нацпроекта — от локализации и требований к продукции до развития применения и сервисной модели.
Как хорошую тенденцию глава региона оценил внедрение беспилотных технологий в гражданском секторе - об этом шла речь на предыдущих заседаниях комиссии, когда рассматривался нацпроект по беспилотным системам.
"Мы видим, как в конкретных отраслях экономики — это сельское хозяйство - беспилотные технологии уже сделали серьезный шаг, многие регионы и производители сельхозпродукции приняли решение обрабатывать свои поля с применением беспилотных систем, это дает свои результаты в экономике. С другой стороны, темпы не во всех регионах однородны", - прокомментировал глава Самарской области.
Он добавил, что задача, которая формируется сегодня, - показать все возможности, методические наработки на конкретных примерах субъектов, которые уже продвинулись в этом.
"Нормативное регулирование было выверено, и за 2024 и 2025 годы правительством России было многое сделано для того, чтобы снять ограничения и барьеры, но всегда есть частности. Мы сегодня обсуждали вопросы интеграции в общую цифровую систему контроля за небом малых беспилотных систем, решения приняты", - подчеркнул он.
Отдельным блоком были рассмотрены вопросы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.
По итогам рассмотрения повестки в протоколе учтены предложения и рекомендации комиссии для дальнейшей проработки на уровне федеральных министерств.
По окончании заседания Федорищев отметил результативность проведенной работы.
